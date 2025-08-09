Bilecik’te pazarda denetime gitti saldırıya uğradı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde bir şikayeti değerlendirmek ve ilgili kişileri uyarmak üzere pazar esnafının yanına giden Belediye çalışanı İbrahim Daş, esnafın oğulları tarafından ağır hakaret, tehdit ve fiziksel saldırıya uğradığını iddia etti.

İbrahim Daş yaşanan olayı sosyal medya hesabından duyurarak, bu tür saldırıların Kamu Görevlilerinin görevlerini yapmalarına engel olmayacağını, aksine görev azmini daha da arttıracağını söyledi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan İbrahim Daş olayla ilgili hukuki sürecin başladığını da söyleyerek, olay sonrası kendisine destek olan başta Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ve Başkan Yardımcısı Cemil Özkahya olmak üzere Belediye Personeline, Osmaneli Pazarcılar Derneği Başkanı İbrahim Karaağaç’a, Pazarcılar Derneği Başkan Yardımcısı Nedim Gökenç’e ve Emniyet Personellerine teşekkür etti.

Daş'ın paylaşımı şu şekilde:

