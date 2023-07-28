Bilecik'te siyanür alarmı 1 kişi öldü 41 kişi gözetim altında

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir evin bahçesindeki kuyuya düştüğü öne sürülen 2 kişiden Nihat Kalkandelen (34) hayatını kaybetti, Abdullah Alkan (67) ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kuyuda hidrojen siyanür tespit edilirken, 41 kişi tedbir amaçlı gözlem altına alındı.

KAYNAK: DHA
Bilecik'te siyanür alarmı 1 kişi öldü 41 kişi gözetim altında

Olay, önceki gün 20.30 sıralarında Camicedit Mahallesi Satuk Buğra Han Sokak'ta meydana geldi. 2 kişinin bir evin bahçesindeki kuyuya düştüğü ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kuyudan çıkarılan Abdullah Alkan, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun koku gelmesi üzerine yaptıkları ölçümde, kuyuda yüksek miktarda hidrojen siyanür tespit eden ekipler, çalışmalara ara vererek AFAD'a haber verdi.

kuyuya-dusen-2-kisiden-1i-oldu-siyanur-tespiti-sonrasi-41-kisi-gozlem-altinda-7538-dhaphoto1.jpg

Bölgeye gelip gaz maskeleriyle kuyuya inen AFAD ekipleri, Nihat Kalkandelen'in cansız bedenine ulaştı. İlk incelemede, siyanür nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Kalkandere’nin cenazesi, otopsi için Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

kuyuya-dusen-2-kisiden-1i-oldu-siyanur-tespiti-sonrasi-41-kisi-gozlem-altinda-7538-dhaphoto2.jpg

Öte yandan Abdullah Alkan'ı kurtarmak isteyen bir kişide görülen semptomlar üzerine olay yerinde bulunan AFAD, itfaiye ve sağlık personelin de aralarında olduğu 40 kişi, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) prosedürü çerçevesinde tedbir amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Google internette gezinme deneyimini kökünden değiştiriyor Teknoloji - Otomotiv
Google internette gezinme deneyimini kökünden değiştiriyor
İşte Şenol Güneş'in istediği transfer. Tottenham'dan geliyor Spor
İşte Şenol Güneş'in istediği transfer. Tottenham'dan geliyor
Hangisi gerçek Menzil Cemaati? Yazarlar
Hangisi gerçek Menzil Cemaati?
İstikrar umudu 2025’de Yazarlar
İstikrar umudu 2025’de
İstila, siyaset, yıkım!.. Yazarlar
İstila, siyaset, yıkım!..
MB’dan da umut yok! Yazarlar
MB’dan da umut yok!