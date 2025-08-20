Bilecik’te şoförler çevre yolu istiyor!

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik’in en büyük sorunlarından biri trafik ve bu duruma bir türlü çözüm bulunamıyor.

Bilecik’in her iki yakasını bir birine bağlayan ve bir ucunda Bilecik belediyesine ait İtfaiye Müdürlüğü ile Bilecik Eğitim ve Araştırma hastanesi, diğer ucunda ise Polis Merkezi bulunan Hamsu Köprüsünün depreme dayanıksız olan bölümü yıkılarak yeniden yapılma çalışmalarına başlandı. Köprünün yapım çalışmaları nedeni ile trafik çalışma olmayan bölümden gidiş geliş olarak veriliyor. Henüz okulların da açılmamış olması rağmen buradaki çalışma nedeni ile özellikle fabrikaların vardiya değişim saatlerinde trafik ara ara durma noktasına gelebiliyor.

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz, Bilecik’te yaşanan trafik sorununa dikkat çekerek bir çevre yolu yapılmasının şart olduğunu vurguladığı bir paylaşımda bulundu.

Aydeniz yaptığı paylaşımda, "Bilecik'in en büyük sorunu; sabah 'günaydın' diyene çevre yolu, öğlen 'hayırlı günler' diyene çevre yolu, akşam 'iyi akşamlar' diyene çevre yolu... Artık vekillerimiz, siyasi parti temsilcilerimiz, STK'larımız, bürokratlarımız; ne yapın edin bu çevre yolunu Bilecik'e kazandıralım. Kısacası; Yatacağız, kalkacağız, “çevre yolu” diyeceğiz. Yoksa alternatifimiz, malternatif yok. Coğrafi konumdan dolayı herkes göreve. Siyasetçiler, siyaset yapmayı bırakın, gelin el birliğiyle çevre yolu için yoğun çalışma yapalım. Yani kısacası, tek derdimiz kısır siyasetten uzaklaşmak. Uyumayacağız, tek yürek olacağız, başka çaremiz yok." dedi.