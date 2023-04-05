Bilecik'te Roma dönemine ait çok sayıda objeler ele geçirildi

İHA'nın haberine göre, Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce elinde tarihi eser bulunduran şahıs/organizasyonların tespit ve deşifresine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzen operasyonda Roma dönemine ait 1 adet üzerinde gerekçe yazıt bulunan tablet, 1 adet toprak testi, 4 adet toprak kandil, 2 adet yüzük, 1 adet gümüş sikke, 23 adet bronz sikke, 2 adet kurşun mühür, 19 adet değişik ebat ve niteliklerde obje ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 1 şahıs hakkında tahkikat başlatıldı.