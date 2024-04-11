Bilecik'te trafik kazası: 9 yaralı

Bilecik'teki Gülümbe Rampası bölgesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.D. yönetimindeki 11 AAH 782 plakalı otomobil ile H.M. idaresindeki 41 AFL 619 plakalı araç çarpıştı.

İhbar sonrası kaza yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kaza sonucu, 11 AAH 782 plakalı otomobil sürücüsü M.D. ile yolcu olarak bulunan K.D. ile 2 aylık bebek E.D., 41 AFL 619 plakalı otomobil sürücüsü M.H ile yolcular A.A., NA., K,M.,B.A.M ve A.M. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı ifade edildi.

Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başladığı öğrenildi.