Bilecik'te yaşlı kadının cesedini torunu buldu

Bilecik'te 74 yaşındaki yabancı uyruklu kadının cansız bedenini ziyarete gelen torunu buldu.

Alınan bilgilere göre, İstiklal Mahallesi Yeni Sokak'ta bulunan Gökçe Apartmanı'nın giriş katında oturan Haseeba G.A.A.'nın (50) torunu, eve ziyarete geldi. Eve giren torun, babaannesini hareketsiz bir şekilde buldu. Hemen 112'yi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için kadının Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.