Bilecik’te yoğun kar yağışı nedeniyle köy yoları kapandı

Yoğun kar yağışı sebebiyle Bilecik’te günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Kar sebebiyle kent merkezinde 3, Pazaryeri ilçesinde 10, Söğüt ilçesinde ise 11 köy yolu ulaşıma kapandı. Bilecik Valiliği’nin yaptığı açıklamada, çalışmaların hızla sürdüğü aktarıldı.

Yapılan açıklamada, “İl Özel İdaresi ekiplerimizce kapalı olan, 24 köy ve bağlantı yolunun (merkez 3, Pazaryeri 10, Söğüt 11) açma çalışmaları devam etmektedir. Karayolları ekiplerimizce yol kontrolleri ve tuzlama çalışmaları yürütülmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Sehir merkezinde kapanan yol veya cadde olmadığı iletilirken haberleşme ve enerji kesintisi bulunan bir noktanın olmadığı belirtildi. AFAD ve sağlık ekiplerinin ise hazır durumda beklediğinin altı çizildi. Meteorolojiye göre, hava sıcaklığının 3 derece olduğu şehirde, aralıklarla kar yağışının süreceği tahmin ediliyor.