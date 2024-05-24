Bilecik'teki sel felaketinin acı bilançosu ortaya çıktı

Dün öğleden sonra başlayan ve Bilecik merkez ile çevre ilçeleri etkisi altına alan şiddetli sağanak yağışlar, ardından gelen sel ve büyük dolu taneleriyle birçok bölgeyi su altında bıraktı ve tarım arazilerine ciddi zararlar verdi. Felaketin yıkıcı sonuçları bugün ortaya kondu.

Vali Şefik Aygöl, yaşananlarla ilgili olarak şunları açıkladı:

“Bugün ilimizde meydana gelen yoğun yağışlarda yer yer metrekare başına 40 kilograma kadar yağış düştüğü gözlemlendi. Yağışlar sebebiyle ilimizde çeşitli olumsuz durumlar meydana gelmiş olup, ekiplerimiz müdahalelerine devam etmektedir. Yenipazar Belkese köyünde evleri su basan iki yaşlı vatandaşımıza jandarma ekiplerimiz zamanında müdahale etmiş, su baskınından etkilenen iki vatandaşımız hastaneye nakledilmiştir. Yenipazar Tekeciler köyünde sel nedeniyle ulaşımda kesintiler yaşanmış, İl Özel İdaresi ekiplerimiz hızla müdahalede bulunmuştur. Söğüt Çaltı köyünde yaklaşık 150 dekar seranın yağışlardan etkilendiği belirlenmiş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz konu üzerinde çalışmalara başlamıştır. Yenipazar'da bir evin çatısının hasar gördüğüne dair ihbar üzerine, Yenipazar Belediyesi ekipleri müdahale etmiştir. Gölpazarı Armutçuk köyü yoluna düşen kaya parçaları nedeniyle yol temizleme çalışması köy muhtarıyla koordineli bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Ekiplerimiz her zaman olduğu gibi bugün de alarm durumunda olup, 7/24 halkımızın hizmetindedir. Herhangi bir olumsuz durumda 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep edebilirsiniz”