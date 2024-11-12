Bilecik’teki ‘Su Krizi’ ile ilgili tartışmalara eski Belediye Başkanı da dahil oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik’teki ‘Su Krizi’ ile ilgili tartışmalara eski Belediye Başkanı da dahil oldu

Bilecik Belediyesinin önce dönem Belediye Başkanı Semih Şahin şehirde yaşanan su krizi ile ilgili tartışmalara dahil olarak Başkan Melek Mızrak Subaşı’ya destek çıktı.

Bilecik - Serhat Kaya / Yeniçağ

Eski Başkan Semih Şahin ‘Kamuoyuna Duyuru! SUSUZLUK!!!’ başlığı ile sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, “Melek Hanım suçsuzdur!!!’ dedi.

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Semih Şahin asıl sorumluların Karasu boru hattının teknik ömrünü tamamlamış olmasına rağmen bugüne kadar herhangi bir girişimde bulunmayan ilin milletvekilleri, İller Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yağcı ve AK Parti ve CHP İl Başkanları olduğunu söyledi.

Şahin yaptığı açıklamada, “Asıl sorumlular, yıllardır Karasu Boru Hattı'nın teknik ömrünü tamamlamış olması karşısında hiçbir girişimde bulunmayan şehrin milletvekilleridir. Ayrıca İller Bankası Yönetim Kurulu Başkan V. Selim Yağcı şehir için çalışmalıdır. İnşaat Mühendisi Halil Eldemir Bey ve CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Komisyon Üyesi Sn. Yaşar Tüzün bu konuda 20 yıldır hiçbir şey yapmamıştır. Ayrıca AKP ve CHP İl Başkanları da bu konu hakkında hiçbir şey yapmamıştır, yapmamaktadır (milletvekillerini iteklemedikleri için)” ifadelerini kullandı.

Semih Şahin, “Sorun boru tamiri değil Karasu boru hattının tamamen yenilenmesidir ve sorun Bilecik merkezin değil tüm vilayetin sorunudur. Bilecik'in siyasetçileri Bilecik için çalışmalısınız, sadece partiniz için çalışma kabul edilemez!” dedi.

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