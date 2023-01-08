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400'den fazla oyuna zam! Zam oranı yüzde 700'e dayandı

Steam'de 400'den fazla oyuna çeşitli miktarlarda zam geldi. En küçük zam oranı yüzde 79 olurken en çok zam oranı ise yüzde 683 oldu. Bu duruma oyun severler tepki gösterdi.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 14:52
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Bilgisayar oyunlarına yüzde 700'e varan zam yapıldı

400'den fazla oyuna zam! Zam oranı yüzde 700'e dayandı
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Dolar kurunda yaşanan dalgalanma oyunseverleri de olumsuz etkiledi. Oyun fiyatlarına yeni zamlar geldi. Yerel fiyatlandırma ile artık istediği kazancı elde edemeyen ve fiyatlarını artıran oyun geliştiricileri arasına birçok yeni isim daha katıldı.

Özellikle Ubisoft, yeni yılla beraber tüm oyunlarının fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. Ubisoft oyunlarının ve diğer oyunların eski ve yeni fiyatları şu şekilde oldu:

Yukarıdaki listede yer almayan pek çok oyuna daha zam yapıldı. Assassin’s Creed serisi ve listede üyeleri yer alan tüm serilerin oyunları da zamlanan oyunlar arasında yer aldı.

SteamDB verilerine göre 24 saat içinde 400’den fazla oyun ve ek paketin fiyatına zam geldi.

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