Bilgisayar tutkunlarına Fractal sürprizi

Allround-PC’nin 2024 XXL Advent takvimi, yılbaşı coşkusunu artırmaya devam ediyor. Geleneksel 24 günlük takvimin ötesine geçerek tam 31 gün boyunca kullanıcılarına birbirinden değerli ödüller sunuyor. Her yeni gün, yepyeni sürprizlerle dolu bir kutunun açılması anlamına geliyor. 15. günün ödülü ise Fractal’ın premium bilgisayar bileşenlerinden oluşuyor.

LUMEN S24 RGB İLE ETKİLİ SOĞUTMA

Fractal Lumen S24 RGB, performans ve görselliği bir arada sunuyor. Bu AIO (All-in-One) sıvı soğutma sistemi, zarif bir RGB aydınlatma ile öne çıkıyor. S24’ün 240 milimetrelik radyatörüne entegre edilmiş pompa, 4.000 RPM’e kadar ulaşabiliyor ve yalnızca 22 db(A) seviyesinde çalışıyor. Bu da sessizlik ve verimlilik arayan kullanıcılar için ideal bir çözüm sunuyor. Aspect serisi aydınlatmalı fanlar da bu soğutma sistemini görsel bir şölene dönüştürüyor.

TORRENT COMPACT WHİTE TG: ŞIKLIK VE FONKSİYONELLİK

Ödül paketinin diğer parçası Torrent Compact White TG kasası. Kompakt bir tasarıma sahip olsa da geniş iç hacmiyle dikkat çekiyor. E-ATX anakartları destekleyen kasa, 330 mm uzunluğunda ekran kartlarına ve 74 mm yüksekliğindeki işlemci soğutucularına uyum sağlayabiliyor. İki adet 180 mm ön fanıyla güçlü bir hava akışı sağlayarak bileşenlerin serin kalmasını garanti ediyor. Ayrıca temperli cam yan paneli, donanımınızın tüm şıklığını sergilemenizi sağlıyor.

NASIL KATILABİLİRSİNİZ?

Bu harika ödüller için katılım koşulları oldukça basit. Allround-PC’nin internet sitesinde belirtilen adımları takip ederek çekilişe katılabilirsiniz. Yarışma, teknoloji meraklılarına özel bir fırsat sunarak yılbaşı coşkusunu teknoloji tutkusu ile birleştiriyor.