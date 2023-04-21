Bilgiyi Gökhan Zan eşi Müge Zan verdi. Akşener kimsenin bilmediği konuyu açıkladı

Akşener, Hatay'da Reyhanlı Ticaret Odası'nda yaptığı konuşmada, partisinin milletvekili adayı Gökhan Zan'ın eşi Müge Zan'ın kendisine ilettiği bir bilgiyi paylaştı.

Akşener, "Deprem çadırlarının kenarlarında yılanlar kol geziyor. Bir yılan ısırması sonucu bir çocuğumuz hayatını kaybetti. Bu, kimsenin bilmediği bir konu. Türkiye'ye sizler aracılığıyla duyurmak istiyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Hatay’dan milletvekili adayı gösterdiği eski futbolcu Gökhan Zan’ın eşi Müge Zan’ın kendisine verdiği bir bilgiyi aktararak, “Müge bugün dedik ki ‘Deprem bölgesinde, deprem çadırlarının kenarlarında yılanlar kol geziyor. Bir yılan ısırmasıyla bir çocuğumuz vefat etti’. Bu, kimsenin bilmediği bir konu. Şimdi Müge’nin ağzından sizler aracılığıyla Türkiye duyurmak istiyorum ama çok az kaldı. Hep birlikte el ele vererek Türkiye’nin çözülmeyecek bir problemi yoktur. Türkiye’nin gücü çok yüksektir. Yeter ki biz liyakate, hukukun üstünlüğüne, yargının bağımsızlığına önem verelim; insan kayırmaktan, çalmaktan, çırpmaktan vazgeçelim. Türkiye’nin çözemeyeceği problemi yoktur. Hep birlikte tarih yazacağız. Çok kaldı, Türkiye’ye bahar gelecek” dedi.

Meral Akşener, Ramazan Bayramı dolayısıyla bugün Malatya ve Hatay’da depremzedelerle bir araya geldi. Akşener, Reyhanlı Ticaret Odası’nı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Adayı’mız ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları olarak, deprem bölgesinin 8 şehrinde bayram kahvaltısı ettik. Ben, Malatya’dan Hatay’a geldim. Amacımız, deprem sonrasında Reyhanlı’da ortaya çıkan sorunlar, Hatay merkezli olup buraya yansıyan sorunları dinlemek. 14 Mayıs’ta yapılacak seçim sonrası inanıyoruz ki 13. Cumhurbaşkanı’mız Sayın Kılıçdaroğlu seçilecek, biz de iktidar olacağız. Dolayısıyla aldığımız bu bilgiler ışığında hem Hatay merkezde o büyük felakete çevrilmiş noktadan çıkarmak ve bu kadim şehri yeniden inşa etmek, o dokuyu, o tarihi korumak hem de çiftçimizin, esnafımızın, mesela çırçır fabrikaları yıkılmış bir an evvel onların tamir edilmesi lazım. Yeni baştan inşa edilmesi lazım. İş sahibi insanların işçilerini bundan sonra çalıştıracak bir mekanı yoksa işveren, işçilerinin parasını ödeyemez. Dolayısıyla işsizlik yeni baştan artacak. Hatay’a geri dönüşün sağlanması hem de sığınmacıların, bizim programımıza göre 2 yıl içerisinde itmeden, kakmadan iş birliği içerisinde onların gönderilmesini sağlamak üzere bir programımız var bizim, onu paylaştık.

“DEPREM BÖLGESİNDE, DEPREM ÇADIRLARININ KENARLARINDA YILANLAR KOL GEZİYOR. BİR YILAN ISIRMASIYLA BİR ÇOCUĞUMUZ VEFAT ETTİ”

“Müge (Zan) bugün dedik ki ‘Deprem bölgesinde, deprem çadırlarının kenarlarında yılanlar kol geziyor. Bir yılan ısırmasıyla bir çocuğumuz vefat etti’. Bu, kimsenin bilmediği bir konu. Şimdi Müge’nin ağzından sizler aracılığıyla Türkiye duyurmak istiyorum ama çok az kaldı. Hep birlikte el ele vererek Türkiye’nin çözülmeyecek bir problemi yoktur. Türkiye’nin gücü çok yüksektir. Yeter ki biz liyakate, hukukun üstünlüğüne, yargının bağımsızlığına önem verelim; insan kayırmaktan, çalmaktan, çırpmaktan vazgeçelim. Türkiye’nin çözemeyeceği problemi yoktur. Hep birlikte tarih yazacağız. Çok kaldı, Türkiye’ye bahar gelecek” dedi.