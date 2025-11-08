Diş çürüğü tedavisinde dolgu ve kanal tedavisi gibi geleneksel yöntemlere alternatif oluşturması beklenen çığır açıcı bir gelişme, küresel bilim camiasında büyük bir heyecanla karşılandı.

Araştırmacılar, diş minesini taklit ederek kendini onaran bir mekanizmayı tetikleyebilen özel bir jel formülasyonu geliştirdi.

BİLİMSEL TEMEL: DOĞANIN ONARIM MEKANİZMASI TAKLİT EDİLDİ

Bu yenilikçi biyoaktif jel, dişlerin ana yapı bileşeni olan hidroksiapatitin kristal yapısına benzer özellikler taşıyor. Jel, dişin başlangıç aşamasındaki çürük (demineralizasyon) bölgesine uygulandığında, bölgenin yeniden mineralleşmesini hızlandırarak hasarlı minenin doğal yöntemlerle onarımını sağladı. Bu önemli ilerleme, Birleşik Krallık’taki King's College London Diş Enstitüsü'nde görevli biyomalzeme uzmanı Prof. Dr. Paul Sharp tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Prof. Sharp, geliştirdikleri yöntemin diş yapısını tamamen taklit ettiğini ve vücudun doğal onarım sürecini tetikleyerek dolgu ihtiyacını ortadan kaldırabileceğini ifade etti.

ULUSLARARASI UZMANLARDAN ONAY VE DİKKAT ÇEKİCİ YORUMLAR

Gelişme, dünyanın önde gelen diş hekimliği uzmanları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

ABD’nin önde gelen diş hekimliği okullarından Harvard Diş Hekimliği Fakültesi'nde Restoratif Diş Hekimliği ve Biyomateryaller Bölümü Başkanı olan Prof. Dr. Michael W. King, bu keşfin gelecekteki çürük tedavilerini kökten değiştirebileceğini belirtti.

Prof. King, "Erken aşamadaki çürüklerde dolgu matkaplarına veda edebiliriz. Bu jel, biyolojik bir onarım mekanizması sunuyor; bu, sadece mekanik bir tamir değildir" yorumunu yaptı.

Japonya'daki Okayama Üniversitesi’nden Biyo-uyumlu Malzemeler üzerine araştırmalar yürüten Dr. Hiroshi Tanaka ise, jelin uygulanma kolaylığına ve ağrısız tedavi potansiyeline dikkat çekti.

Dr. Tanaka, "Önemli olan, jelin sadece bir kapatıcı olmaması, aksine dişin kendi kendini onarması için bir iskele görevi görmesidir. Özellikle çocuk diş hekimliğinde devrim niteliğinde bir uygulama alanı oluşturuyor." dedi.

Araştırmacılar, laboratuvar ve hayvan deneylerinde umut verici sonuçlar elde etmelerinin ardından, biyoaktif jelin klinik insan denemelerine geçiş aşamasında olduğunu bildirdi.