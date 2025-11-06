Akut enfeksiyonların ardından bile kalp krizi ve felç riskinin iki katına kadar yükseldiğini uluslararası bilim insanları kanıtladı.

Özellikle grip, COVID-19 ve zona gibi yaygın virüslerin, enfeksiyonu takiben geçen haftalar ve aylarda kalp krizi ve felç (inme) olasılığını iki katına çıkardığı tespit edildi.

BİLİMSEL VERİLER RİSKİ DOĞRULADI

Yakın zamanda prestijli tıp dergilerinde yayımlanan ve 155 farklı bilimsel çalışmanın verilerini inceleyen küresel bir meta-analiz, akut ve kronik viral enfeksiyonlar ile kardiyovasküler hastalıklar arasındaki korkutucu bağlantıyı gözler önüne serdi.

Araştırmanın bulgularına göre, laboratuvar onaylı grip enfeksiyonu geçiren kişilerde, enfeksiyonu takip eden ilk bir ay içinde kalp krizi riskinin dört, felç riskinin ise tam beş kat arttığı belirlendi.

Aynı kapsamlı inceleme, COVID-19 enfeksiyonunun da etkilerini ele aldı. SARS-CoV-2 virüsü ile enfekte olan bireylerde, enfeksiyon sonrası ilk 14 hafta içinde kalp krizi riskinde 3,35 kat artış gözlendiği ifade edildi. Bu riskin, enfeksiyonu takip eden bir yıl boyunca da yüksek seviyelerde kaldığı belirtildi.

Kronik enfeksiyonlar da uzun vadeli bir tehlike sundu. Örneğin, HIV taşıyan bireylerde koroner kalp hastalığı riskinin yüzde 60, felç riskinin ise yüzde 45 daha yüksek olduğu tespit edildi.

Benzer şekilde, su çiçeği virüsünün neden olduğu zona (herpes zoster) geçirenlerde de kalp ve beyin hastalıkları riskinde artış kaydedildiği gözlemlendi.

UZMANLARDAN ENDİŞE VEREN AÇIKLAMALAR

Araştırma bulgularını değerlendiren Amerika Kalp Derneği (AHA) bünyesinde görev yapan nöroloji uzmanı Dr. Kaveh Khajavi, virüslerin etkisinin basit bir hastalık sürecinin çok ötesine geçtiğini dile getirdi.

Dr. Khajavi, "Bu veriler, viral enfeksiyonların bağışıklık sistemini tetikleyerek uzun süreli, düşük seviyeli bir iltihaplanma durumunu tetiklediğini gösterdi. Bu durum, damar iç yüzeyini (endoteli) doğrudan hasara uğratarak kanın pıhtılaşma eğilimini artırdı, bu da kalp krizi ve felcin ana nedenlerinden biridir" ifadelerini kullandı.

Kardiyotorasik Cerrahi ve İleri Kalp Yetmezliği Programı Direktörü olan Dr. Eleanor Vance ise, aşılanmanın önemine dikkat çekti.

Dr. Vance, "Akut viral enfeksiyonlar sonrasında gözlemlenen dramatik risk artışları, bu durumun ciddiyetini ortaya koydu. Aşılar, sadece enfeksiyonun şiddetini azaltmakla kalmadı, aynı zamanda viral hasarın yol açtığı bu uzun vadeli kardiyovasküler komplikasyonların önlenmesinde de kritik bir rol üstlendi" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Bilim insanları, virüslerin yol açtığı sistemik iltihabın damarlardaki plakların oluşumunu ve yırtılmasını kolaylaştırarak tehlikeli sonuçlara zemin hazırladığına işaret etti.

Uzmanlar, özellikle risk grubundaki bireyleri grip, COVID-19 ve diğer önlenebilir viral hastalıklara karşı aşı olmaları konusunda uyardı.