Bilim insanları psikopat olup olmadığınızı anlamanın yolunu buldu. Hemen elinize bakın

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Deniz Dallı
Bilim insanları psikopat olup olmadığınızı anlamanın yolunu buldu. Hemen elinize bakın
İnsanların parmak uzunluklarını mercek altına alan bilim insanları önemli bulgulara erişti. Bu araştırmaya göre işaret parmağının yüzük parmağından kısa olanlar için tehlikeli sonuçlar ortaya çıktı.

Bilim insanları, parmak uzunluklarının psikopatlıkla ilişkili olabileceğini ortaya koydu.

Kanada'da yapılan bir araştırma, kişilerin parmak uzunluklarının psikopatlık eğilimlerini yansıtabileceğini gösterdi.

Quebec'teki Charles-Le Moyne Araştırma Merkezi'nden araştırmacılar, psikopatlığın "biyolojik kökenli" bir olgu olabileceğini savundu.

Araştırmacılar, bu tür davranışlar toplum için çok zararlı ve problemli olsa da, bunların biyolojik bir temeli olabileceğinin altını çizdi.

Araştırmacılar, kişinin psikopat olma olasılığının eline bakarak anlaşılabileceğini de iddia etti.

Araştırmaya göre, yüzük parmağı işaret parmağından daha uzun olan kişilerde psikopatlık eğilimi daha yüksek.

Araştırma, Journal of Psychiatric Research dergisinde yayınlandı ve 80 kişinin eli üzerinde yapıldı.
Katılımcıların 44'ü amfetamin bağımlılığı ve/veya asosyal kişilik bozukluğu tanısı almıştı, 36'sı ise sağlıklıydı.

ekran-alintisi.jpg

DÜŞÜK 2D:4D ORANI PSİKOPATLIĞI İŞARET EDİYOR

Araştırmacılar, sağ eldeki parmakların boyutlarını ölçtükten sonra çeşitli testler uyguladılar.

Sonuçlara göre, yüzük parmağı ile işaret parmağı arasındaki uzunluk farkı psikopatlıkla ilişkiliydi.

Parmak oranı olarak bilinen 2D:4D (işaret parmağının kısalığı), psikopatlık eğilimi yüksek olan kişilerde daha düşüktü.

Ayrıca, psikopatlık eğiliminden bağımsız olarak, erkeklerin kadınlara göre daha düşük 2D:4D oranına sahip olduğu da görüldü.

Testosteron seviyesiyle ilgili olan bu oran, hem erkeklerde hem de kadınlarda sporda daha başarılı olmayla da bağlantılıydı.

Örneğin, daha önce 104 kadın Olimpiyat sporcusunun 2D:4D oranları incelenmiş ve bunların genel nüfusa göre çok daha düşük olduğu tespit edilmişti.

Bu oran, futbolcularda da daha güçlü kavrama ve daha yüksek sıçrama yeteneğiyle ilişkiliydi.

İlgili Haberler
Bilim insanlarından şaşırtan iddia. Parmaklarla kellik testi
Son Haberler
Şahan Gökbakar AKP’lilerin İETT ‘kumpası’yla dalga geçti Gündem
Şahan Gökbakar AKP’lilerin İETT ‘kumpası’yla dalga geçti
Brent petrolün varil fiyatı 77,75 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 77,75 dolar
Uzaylılar mı insanlar mı? Bütün dünyayı ikiye bölen görüntüler Dünya
Uzaylılar mı insanlar mı? Bütün dünyayı ikiye bölen görüntüler
Trabzonspor'da sürpriz gelişme. Başkanlığı bırakacağını açıkladı Spor
Trabzonspor'da sürpriz gelişme. Başkanlığı bırakacağını açıkladı
Canan Karatay'ı sevindiren haber. Kabusu olmuştu Gündem
Canan Karatay'ı sevindiren haber. Kabusu olmuştu
Yılmaz Özdil Seçil Erzan olayında kimin suçlu olduğunu açıkladı. Hakim bile işin içinden çıkamıyor iş çözüldü Gündem
Yılmaz Özdil Seçil Erzan olayında kimin suçlu olduğunu açıkladı. Hakim bile işin içinden çıkamıyor iş çözüldü
Öksürüğü durduruyor ve balgamı attırıyor. Bu ot başka ot Şifalı Bitkiler
Öksürüğü durduruyor ve balgamı attırıyor. Bu ot başka ot