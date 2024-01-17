Bilim insanları psikopat olup olmadığınızı anlamanın yolunu buldu. Hemen elinize bakın

Bilim insanları, parmak uzunluklarının psikopatlıkla ilişkili olabileceğini ortaya koydu.

Kanada'da yapılan bir araştırma, kişilerin parmak uzunluklarının psikopatlık eğilimlerini yansıtabileceğini gösterdi.

Quebec'teki Charles-Le Moyne Araştırma Merkezi'nden araştırmacılar, psikopatlığın "biyolojik kökenli" bir olgu olabileceğini savundu.

Araştırmacılar, bu tür davranışlar toplum için çok zararlı ve problemli olsa da, bunların biyolojik bir temeli olabileceğinin altını çizdi.

Araştırmacılar, kişinin psikopat olma olasılığının eline bakarak anlaşılabileceğini de iddia etti.

Araştırmaya göre, yüzük parmağı işaret parmağından daha uzun olan kişilerde psikopatlık eğilimi daha yüksek.

Araştırma, Journal of Psychiatric Research dergisinde yayınlandı ve 80 kişinin eli üzerinde yapıldı.

Katılımcıların 44'ü amfetamin bağımlılığı ve/veya asosyal kişilik bozukluğu tanısı almıştı, 36'sı ise sağlıklıydı.

DÜŞÜK 2D:4D ORANI PSİKOPATLIĞI İŞARET EDİYOR

Araştırmacılar, sağ eldeki parmakların boyutlarını ölçtükten sonra çeşitli testler uyguladılar.

Sonuçlara göre, yüzük parmağı ile işaret parmağı arasındaki uzunluk farkı psikopatlıkla ilişkiliydi.

Parmak oranı olarak bilinen 2D:4D (işaret parmağının kısalığı), psikopatlık eğilimi yüksek olan kişilerde daha düşüktü.

Ayrıca, psikopatlık eğiliminden bağımsız olarak, erkeklerin kadınlara göre daha düşük 2D:4D oranına sahip olduğu da görüldü.

Testosteron seviyesiyle ilgili olan bu oran, hem erkeklerde hem de kadınlarda sporda daha başarılı olmayla da bağlantılıydı.

Örneğin, daha önce 104 kadın Olimpiyat sporcusunun 2D:4D oranları incelenmiş ve bunların genel nüfusa göre çok daha düşük olduğu tespit edilmişti.

Bu oran, futbolcularda da daha güçlü kavrama ve daha yüksek sıçrama yeteneğiyle ilişkiliydi.