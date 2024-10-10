Bilim insanları uyardı: 44 - 60 yaş aralığına dikkat

Yeni bir araştırma, yaşlanmanın yalnızca kademeli olarak gerçekleşmediğini, aynı zamanda 44 ve 60 yaşlarında belirli patlamalarla hızlandığını ortaya koydu. Kaliforniya'da gerçekleştirilen bu çalışmada, 25 ile 75 yaşları arasındaki 108 kişi incelendi. Araştırma, yaşlanmayla ilgili hastalıkların tanı testleri ve önleyici stratejiler geliştirilmesine zemin hazırlayabilir.

40’LI VE 60’LI YAŞLARA DİKKAT

Araştırmaya göre, 40’lı yaşların başında lipid ve alkol metabolizmasında değişiklikler meydana gelirken, 60 yaş civarında böbrek fonksiyonu, karbonhidrat metabolizması ve bağışıklık düzenlemesinde azalma gözlemleniyor. Ayrıca, her iki yaş grubunda da cilt, kas ve kalp hastalığı riskiyle ilgili önemli değişiklikler kaydedildi. Ancak, daha fazla araştırma yapılması gerektiği vurgulanıyor.

SAĞLIKLI YAŞLANMA İÇİN ORTA YAŞ ÖNEMLİ

Orta yaş, yani genellikle 40 ila 65 yaşları arasındaki sağlık durumunun, yaşamın ilerleyen dönemlerinde sağlıklı olma üzerindeki etkisi büyüktür. 2018 yılında Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışmada, sağlıklı vücut ağırlığı, fiziksel aktivite, kaliteli beslenme ve sigara içmeme gibi yaşam tarzı faktörlerinin, yaşlanma sırasında sağlık üzerinde olumlu etkiler yarattığı gösterilmiştir. 2020 yılında The Lancet dergisinde yayımlanan bir rapor da, orta yaşın beyin sağlığı açısından önemli bir geçiş dönemi olduğunu belirtmektedir.

SAĞLIK DÖNEMLERİ VE YAŞAM TARZI ALIŞKANLIKLARI

Araştırmacılar, 60, 70 veya 80 yaşlarındaki sağlığın, daha önceki on yıllarda alınan önlemlerle belirlendiğini ifade ediyor. Alabama Üniversitesi’nden Kenneth Boockvar, 60 yaşında sağlıklı olmak isteyenlerin 40 ve 50 yaşlarında diyet ve yaşam tarzlarına dikkat etmeye başlaması gerektiğini belirtiyor. Bu yeni araştırma, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını erken yaşlarda geliştirme ihtiyacını vurguluyor.

YAŞLANMA KAÇINILMAZ AMA SAĞLIKLI YAŞAMAK MÜMKÜN

Yaşlanma kaçınılmaz bir süreçtir ancak yaşam tarzı değişiklikleri, yaşa bağlı hastalıklarla ilgili riskleri azaltabilir. Snyder, insanların böbrek sağlığını desteklemek için yeterli su içmeleri, kas kütlesini artırmak için ağırlık antrenmanı yapmaları ve LDL kolesterol seviyeleri yükseliyorsa kolesterol ilaçları almaları gerektiğini söylüyor. Bu değişiklikler yaşlanmayı durdurmasa da, gözlemlenen sağlık sorunlarını azaltabilir ve insanların sağlık sürelerini uzatabilir.

Snyder, çalışmanın sonuçlarını genelleştirmek için ülke genelinde daha fazla insanı profil çıkarmak istediklerini ve kadınlar ile erkekler arasındaki farkları analiz etmek istediklerini belirtti.

Sonuç olarak, sağlıklı yaşlanma için önemli olan, yaşlanmanın doğal bir süreç olduğunu kabul etmek ve bunu daha sağlıklı bir yaşam tarzıyla desteklemektir.