Bilim insanları uzun koronanın yeni belirtisini keşfetti. Uzmanlar uyardı

Korona virüsü salgınını atlatamayarak “Uzun Covid-19” sendromunun yeni bir belirtisi tespit edildi.

Bilim insanları uzun koronanın yeni belirtisini keşfetti. Uzmanlar uyardı

Dünyanın en saygın tıp dergilerinden Lancet't yayınlanan bir araştırmada korona virüsü salgınını atlatamayarak “Uzun Covid-19” sendromunu yaşayanlarda yeni bir belirti tespit edildiği sonucuna varıldı.

Bazı hastalarda hafıza kaybı, uykusuzluk, baş dönmesi, depresyon ve endişe gibi rahatsızlıkların da görüldüğü bildirildi.

İngiltere’de yapılan araştırmada ise 33 yaşındaki bir İngiliz vatandaşının daha önce hiç görülmeyen bir belirti gösterdiği açıklandı.

Korona virüsünden iyileştikten sonra adamın bacağında 6 ay boyunca morluklar ve yaralar oluştuğu ortaya çıktı.

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Hastayı inceleyen uzmanlar, bacağının her ayağa kalktığında daha da ağırlaştığını ve kaşınarak karıncalandığını da aktardı. Hastanın bacağındaki bu karıncalanma hissinin ise hasta uzandığı zamanlarda geçtiği de belirtildi.

Araştırmada yer alan doçent doktor Manoj Sivan, “Bu çok şaşırtıcı bir vaka. Çünkü corona virüsüne yakalanmadan önce hastada böyle bir belirti yoktu” dedi.

Doktorlar, bu tür morluk ve karıncalanma hissinin başka hastalıklarla birlikte genelde ellerde, burunda ve kulaklarda görülebildiğine dikkat çekti.

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