Bilim insanları, yapay zekâ ile yunusları dinledi

Amazon Nehri’nde yaşayan ve nesli tehlike altında olan haliç ve pembe nehir yunuslarının seslerini ayırt edebilen bir yapay zekâ teknolojisi geliştirildi.

Nature'ın haberine göre, Catalonia Teknik Üniversitesi ile Mamiraua Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü işbirliğiyle nesli tükenme tehlikesi altında olan iki yunus türünün hareketlerini izlemeyi amaçlayan bir araştırma yapıldı. Araştırma kapsamında, Amazon Nehri'ndeki yunusların seslerini algılayabilmesi için bir yapay sinir ağına veri sağlandı.

Araştırmacılar ilk olarak Brezilya'nın kuzeyinde yer alan Mamiraua rezervine mikrofon yerleştirerek yunusların seslerini dinleyip kayıt altına aldı. Daha sonra yunus seslerini arka plan seslerinden ayırmak için ses kayıtlarını, sesleri tıpkı insan beyni gibi gerçek zamanlı şekilde sınıflandırabilen yapay sinir ağına aktardılar.

Yağmur, tekne motoru ve yunusların seslerini ayırt edecek şekilde geliştirilen yapay zekâ teknolojisi bilim insanlarına yunusların hareketlerini izleme olanağı sağladı.

Yapay zekâ teknolojisi sayesinde, yunusların hareketlerinin izlenmesi ve yerlerinin belirlenmesi mümkün oldu. Bu çalışmanın, haliç ve pembe nehir yunuslarının korunması için önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Araştırmacılar, her dokuz ila on yılda yüzde 50 azalan yunus popülasyonunu korumak için "yerel topluluklar ve yunusların bir arada yaşamasını" destekleyecek önlemler alınması gerektiğini ifade etti.