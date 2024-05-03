Fransa yıkıldı. Yıldız oyuncu EURO 2024'te yok

Kaynak: AA
Fransa yıkıldı. Yıldız oyuncu EURO 2024'te yok
PSG'nin Fransız oyuncusu sakatlığı nedeniyle EURO 2024'te oynayamayacak

Paris Saint-Germain'in (PSG) Fransız oyuncusu Lucas Hernandez, sakatlığı nedeniyle 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) forma giyemeyecek.

PSG Kulübü, Borussia Dortmund'a 1-0 kaybedilen UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında sakatlanan Hernandez'in sol diz ön çapraz bağlarının koptuğunu açıkladı.

Gelecek günlerde ameliyat edilecek 28 yaşındaki savunma oyuncusu, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'te oynayamayacak.

Kariyeri boyunca Fransa Milli Takımı'nda 37 kez görev alan Hernandez, bu sezon PSG formasıyla 41 maça çıktı ve bir gol kaydetti.

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