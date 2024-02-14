Bilim insanlarından cinayetleri çözecek tarihi keşif. Her cesette bulunuyor saat gibi işliyor

Nature Microbiology'de yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, 36 ceset üzerinde teknik analizler yapan bilim insanları, bütün cesetlerde bulunan ve çürüme sürecinin belirli aşamalarında saat gibi işleyen 20 farklı mikroptan meydana gelen bir ağ keşfetti.

Cesetler her ne kadar farklı çevresel özelliklere ve toprak türlerine sahip yerlere gömülse de araştırmacılar tarafından alınan tüm örneklerde aynı mikrop seçkisinin olduğu ortaya çıktı.

CİNAYETLERİ ÇÖZMEDE YARDIMCI OLACAK

Bilim insanları yaptıkları açıklamada, gerçekleştirilen bu keşfin cinayet soruşturmalarında, cesetlerin ölüm zamanını saptamak için kullanılabileceğini ve cinayetleri çözmede çok büyük ölçüde yardımcı olacağını umut ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Colorado Eyalet Üniversitesi'nde mikrobiyoloji ve ekoloji doçenti Dr. Jessica Metcalf, "Canlıların kalıntılarını ayrıştırmak için ortaya çıkan bu mikropların varlığının teyit edilmesi gerçekten harika. Umarım, ekolojik araştırmalarda yepyeni bir alan açıyoruzdur" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, iklim ve toprak türünden bağımsız olarak, 36 cesedin tamamında aynı 20 mikrop kümesinin bulunduğunu ve bu mikropların, tüm cesetlerde aynı zamanda ortaya çıktığını tespit etti.

Metcalf, "Aklınıza gelebilecek her türlü dış mekan değişkeninden bağımsız olarak, ayrışma sırasında benzer mikropların benzer zamanlarda geldiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

Bu bulgunun adli tıp bilimi açısından önemli sonuçları olduğu bildirilirken, bu mikropların bir cesedin ne kadar süredir ölü olduğunu daha kesin bir şekilde anlamaya yardımcı olmak için kullanılabileceği yorumları yapıldı.

Çalışmada elde edilen verileri kullanan başka bir grup araştırmacı da ölümden bu yana geçen süreyi tahmin edebilen "mikrobiyoma dayalı bir sistem" geliştirmeyi başardıklarını duyurdu.

Öte yandan, bir başka pofesör olan David Carter, basına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ölüm olaylarını araştırmak söz konusu olduğunda; her olay yerinde bulunacağını garanti edebileceğiniz çok az fiziksel kanıt türü vardır. Parmak izi, kan lekesi ya da kamera görüntüsü her zaman mevcut olmayabilir, fakat mikroplar her zaman orada olacaktır..."

BÖCEKLERLE GELEN KEŞİF

Bilim insanları, araştırmada bulunan mikropların cesetlere, beslenmek ve yumurtalarını bırakmak için gelen böcekler aracılığıyla getirildiğini öngörürken, makalenin yazarı Dr. Jessica Metcalf da aynı görüşü paylaştı.

Araştırmacılar bu bulguların yalnızca adli soruşturmalarda değil, mikrobiyal ekoloji araştırmaları ve tarımda da kullanılabileceğini umut ediyorlar.