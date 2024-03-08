Zeytinden araba yapacaklar. Bilim insanlarından büyük keşif

Her yıl zeytinliklerden 7 milyon ton atık çıktığı biliniyor. Köln’de bulunan Ford mühendisleri, bu atıkların otomobil parçaları üretiminde nasıl kullanılabileceğini araştıran yeni bir projeye imza attılar.
Ford ekibi, bu yöntemle üretilen parçaların dayanıklı olduğunu ve daha hafif araç parçaları yapımına olanak tanıdığını keşfetti. Bu sayede kullanılan plastik miktarı ve karbon emisyonları azaltılabilir.
Proje, Ford’un otomobil üretiminde geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzemeleri daha fazla kullanma hedefine ulaşmasına katkı sağlayacak.
COMPOlive projesi çerçevesinde, otomotiv parçalarında kullanılan geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzemelerin etkinliğini test etmek için çalışmalar yapıldı.
İspanya’nın Endülüs bölgesindeki zeytinliklerden elde edilen atıklar, bu testlerde kullanılan malzemeler arasındaydı.
Prototip parçalar, %40 zeytin lifi ve %60 geri dönüştürülmüş polipropilen içeriyor. Bu karışım ısıtılarak istenilen parça şekline sokuluyor.
Ford’un sürdürülebilir malzeme kullanımına yönelik bu girişimi, şirketin ilk denemesi değil.
Daha önce soya bazlı köpükten otomobil koltukları ve sırtlıkları üreten şirket, ayrıca bazı araç modellerinde yoğurt kaplarından yapılmış bagaj paspasları ve okyanustan toplanan plastik atıklardan üretilmiş kablo tesisatı kelepçeleri kullanıyor.
Bilim dünyası, zeytin ağaçlarından elde edilen atıkları otomobil parçalarına dönüştürme potansiyelini keşfetmesi dikkat çekti.