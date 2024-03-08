Zeytinden araba yapacaklar. Bilim insanlarından büyük keşif

Zeytinden araba yapacaklar. Bilim insanlarından büyük keşif
Kaynak: Haber Merkezi
Bilim dünyası, zeytin ağaçlarından elde edilen atıkları otomobil parçalarına dönüştürme potansiyelini keşfetti.
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Zeytinden araba yapacaklar. Bilim insanlarından büyük keşif 1

Her yıl zeytinliklerden 7 milyon ton atık çıktığı biliniyor. Köln’de bulunan Ford mühendisleri, bu atıkların otomobil parçaları üretiminde nasıl kullanılabileceğini araştıran yeni bir projeye imza attılar.

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Zeytinden araba yapacaklar. Bilim insanlarından büyük keşif 2

Ford ekibi, bu yöntemle üretilen parçaların dayanıklı olduğunu ve daha hafif araç parçaları yapımına olanak tanıdığını keşfetti. Bu sayede kullanılan plastik miktarı ve karbon emisyonları azaltılabilir.

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Zeytinden araba yapacaklar. Bilim insanlarından büyük keşif 3

Proje, Ford’un otomobil üretiminde geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzemeleri daha fazla kullanma hedefine ulaşmasına katkı sağlayacak.

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Zeytinden araba yapacaklar. Bilim insanlarından büyük keşif 4

COMPOlive projesi çerçevesinde, otomotiv parçalarında kullanılan geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzemelerin etkinliğini test etmek için çalışmalar yapıldı.

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Zeytinden araba yapacaklar. Bilim insanlarından büyük keşif 5

İspanya’nın Endülüs bölgesindeki zeytinliklerden elde edilen atıklar, bu testlerde kullanılan malzemeler arasındaydı.

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Zeytinden araba yapacaklar. Bilim insanlarından büyük keşif 6

Prototip parçalar, %40 zeytin lifi ve %60 geri dönüştürülmüş polipropilen içeriyor. Bu karışım ısıtılarak istenilen parça şekline sokuluyor.

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Zeytinden araba yapacaklar. Bilim insanlarından büyük keşif 7

Ford’un sürdürülebilir malzeme kullanımına yönelik bu girişimi, şirketin ilk denemesi değil.

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Zeytinden araba yapacaklar. Bilim insanlarından büyük keşif 8

Daha önce soya bazlı köpükten otomobil koltukları ve sırtlıkları üreten şirket, ayrıca bazı araç modellerinde yoğurt kaplarından yapılmış bagaj paspasları ve okyanustan toplanan plastik atıklardan üretilmiş kablo tesisatı kelepçeleri kullanıyor.

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Zeytinden araba yapacaklar. Bilim insanlarından büyük keşif 9

Bilim dünyası, zeytin ağaçlarından elde edilen atıkları otomobil parçalarına dönüştürme potansiyelini keşfetmesi dikkat çekti.

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