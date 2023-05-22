Bilim insanlarından Dünya'ya göktaşı çarpması ile ilgili dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki bin yıl

Editör: Erhan SONGÜR

Neredeyse her ay Dünya’nın yakınından bir göktaşı veya başka bir cismin geçeceğine dair haberler yapılmaktadır. Öyle ki bu cisimlerin Dünya'ya çarpma ihtimalinin yüksek olduğundan bahsedilmektedir.

Bilim insanlarının açıklamasına göre önümüzdeki 1.000 yıl boyunca bunun gerçekleşmeyeceği söylendi.

NASA ve diğer gözlemevleri, Güneş Sistemi’nde keşfedilen her nesnenin yörüngesini izliyor ve özellikle “yakın Dünya nesneleri” (NEO’lar) olarak adlandırılan daha büyük boyuttaki nesneleri yakından takip ettiğini söyledi. Bahsi edilen bu nesneler, Dünya ile kesişirse yıkıcı etkilere neden olabileceği için dikkatle incelenmesi gerekiyor. Astrofizikçiler, nesnelerin gelecekteki yörüngelerini tahmin edebildikleri için, Güneş Sistemi’mizin bir bölümüne girip girmeyecekleri hakkında öngörüde de bulunabiliyor.

Astronomlar, yaklaşık 100 yıl ileriye kadar tahmin edebildiklerini söyledi.

NASA’nın açıkladığına göre, önümüzdeki 100 yıl içinde Dünya’ya 140 metreden daha büyük boyutta hiçbir asteroit çarpmayacak. Colorado Üniversitesi’nde Oscar Fuentes-Muñoz önderliğindeki bir ekipten geliyor: Önümüzdeki 1.000 yıl içinde asteroitlerin yolunun Dünya ile kesişme ihtimali yok.