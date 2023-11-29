Bilimsel çalışmadan çıktı. Dikkat çeken koku ile hafıza gelişimi detayı

Yayınlanan bir çalışmada, doğal yağların kokusuyla bilişsel performansı arttığı ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bilimsel çalışmadan çıktı. Dikkat çeken koku ile hafıza gelişimi detayı

Frontiers in Neuroscience dergisinde yayınlanan bir çalışmada, doğal yağların kokusuyla bilişsel performansın nasıl arttığı incelendi.

Çalışmaya 60 yaş ve üzeri kişiler katıldı ve iki gruba ayrıldı. Her gruba, farklı yoğunlukta yedi çeşit doğal yağ içeren birer difüzör verildi.

Katılımcılar uyudukları sırada difüzörler iki saat arayla koku yaydı.

Uyandıktan sonra, her iki grubun da bir kelime testine girdiği ve daha yoğun koku alan grubun diğerine göre iki kat daha iyi sonuç aldığı görüldü.

Ayrıca, bu grubun uyku kalitesinin de daha yüksek olduğu belirlendi.

Çalışma, koku terapisinin yaşlılar başta olmak üzere bilişsel yetenekleri ve uyku kalitesini iyileştirmek için kullanılabileceğini ortaya koydu.

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