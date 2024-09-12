Bill Gates 25 yıl içinde yaşanacak iki felaketi söyledi

Microsoft'un kurucusu ve ABD’li milyarder Bill Gates, CNBC Make It’e verdiği röportajda gelecekteki iki büyük felaket senaryosuna dikkat çekti.

Gates, mevcut dünya koşullarının büyük bir savaşın patlak vermesine neden olabileceğini belirtti. Ayrıca, büyük bir savaştan kaçınılması durumunda önümüzdeki 25 yıl içinde başka bir pandeminin yaşanma olasılığının yüksek olduğunu ifade etti.

2020’DE PANDEMİSİNDE HAZIRLIKSIZ YAKALANILMASI İLE İLGİLİ UYARMIŞTI

Gates, ABD’yi de eleştirerek, “Dünyanın liderlik etmesini ve model olmasını beklediği ülke, bu beklentilerin gerisinde kaldı” dedi. Gates, 2022 yılında yayımladığı “Bir Sonraki Pandemiyi Nasıl Önleyebiliriz” adlı kitabında, hükümetleri 2020’de pandemi karşısında yeterince hazırlıklı olmadıkları konusunda uyarmıştı.