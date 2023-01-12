Bill Gates'in kullandığı telefon şok etti. Herkes 'neden o telefonu kullanıyor' diye soruyor

Bill Gates'in hangi cihazı hep telefonu olarak kullandığı ortaya çıktı. Microsoft'un kurucularından Bill Gates'in Samsung üretimi bir telefon kullandığı belirtildi. Samsung’un amiral gemisi sınıfı katlanabilir telefonu olan Galaxy Z Fold 3 modelini kullandığı görülen Gates'in, şimdi ise Galaxy Z Fold 4 kullandığı ortaya çıktı

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Bill Gates katlanabilir telefon teknolojisini beğeniyor.

NEDEN SAMSUNG KULLANIYOR

Microsoft ve Samsung’un yazılım konusunda ortak çalışmaları bulunuyor, hatta Galaxy Z Fold serisindeki yazılımlar da bu çalışma ile farklı ekran modlarına optimuze ediliyor. Gates, yaptığı açıklamada hem Galaxy Z Fold telefonların tablete gerek kalmaksızın iyi ve büyük ekranlara sahip olduğuna, hem de akıcı çalıştıklarına dikkat çekti. Gates'in neden Microsoft Surface Duo kullanmadığı ise şu an için bilinmiyor.

Samsung Galaxy Z Fold 4 özellikleri:

Katlı Halde Boyut: 155.1 x 67.1 x 15.8mm (14.2 mm kalınlık)

Açık Halde Boyut: 155.1 x 130.1 x 6.3 mm

Ağırlık: 263 gram

Renk Seçenekleri: Siyah, Gri Yeşil, Bej

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm), Adreno 670 entegre GPU

Ekran: 7.6 inç, 1812×2176 piksel, Dinamik AMOLED 2X, 1200 nit, HDR10+

Kapak Ekranı: 6.2 inç – 904×2316 piksel – 120 Hz – Dinamik AMOLED 2X

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB – 512 GB – 1 TB (UFS 3.1)

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, USB-C 3.2

Batarya: 4400 mAh, 25W hızlı şarj, 15W kablosuz hızlı şarj

İşletim sistemi: Android 12, One UI 4.1 arayüzü