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Bill Gates'in kullandığı telefon şok etti. Herkes 'neden o telefonu kullanıyor' diye soruyor

Microsoft'un kurucularından Bill Gates'in kullandığı telefon merak konusuydu. Dünyaca ünlü iş insanının kullandığı akıllı telefonun markası ve modeli belli oldu.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 16:50
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Bill Gates'in kullandığı telefon belli oldu

Bill Gates'in kullandığı telefon şok etti. Herkes 'neden o telefonu kullanıyor' diye soruyor
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Bill Gates'in hangi cihazı hep telefonu olarak kullandığı ortaya çıktı. Microsoft'un kurucularından Bill Gates'in Samsung üretimi bir telefon kullandığı belirtildi. Samsung’un amiral gemisi sınıfı katlanabilir telefonu olan Galaxy Z Fold 3 modelini kullandığı görülen Gates'in, şimdi ise Galaxy Z Fold 4 kullandığı ortaya çıktı

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Bill Gates katlanabilir telefon teknolojisini beğeniyor. 

NEDEN SAMSUNG KULLANIYOR

Microsoft ve Samsung’un yazılım konusunda ortak çalışmaları bulunuyor, hatta Galaxy Z Fold serisindeki yazılımlar da bu çalışma ile farklı ekran modlarına optimuze ediliyor. Gates, yaptığı açıklamada hem Galaxy Z Fold telefonların tablete gerek kalmaksızın iyi ve büyük ekranlara sahip olduğuna, hem de akıcı çalıştıklarına dikkat çekti. Gates'in neden Microsoft Surface Duo kullanmadığı ise şu an için bilinmiyor.

Samsung Galaxy Z Fold 4 özellikleri:

Katlı Halde Boyut: 155.1 x 67.1 x 15.8mm (14.2 mm kalınlık)
Açık Halde Boyut: 155.1 x 130.1 x 6.3 mm
Ağırlık: 263 gram
Renk Seçenekleri: Siyah, Gri Yeşil, Bej
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm), Adreno 670 entegre GPU
Ekran: 7.6 inç, 1812×2176 piksel, Dinamik AMOLED 2X, 1200 nit, HDR10+
Kapak Ekranı: 6.2 inç – 904×2316 piksel – 120 Hz – Dinamik AMOLED 2X 
RAM: 12 GB
Depolama: 256 GB – 512 GB – 1 TB (UFS 3.1)
Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, USB-C 3.2
Batarya: 4400 mAh, 25W hızlı şarj, 15W kablosuz hızlı şarj
İşletim sistemi: Android 12, One UI 4.1 arayüzü

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