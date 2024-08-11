Bilmezlikten gelmek deyimi ne anlama geliyor?

Bilmezlikten gelmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin aslında bildiği bir durumu ya da gerçeği kasıtlı olarak görmezden gelmesi ve bilmez gibi davranması anlamına gelir. Bu ifade, kişinin bir konuyu, olayı ya da durumu bilinçli olarak yok sayarak, o konuda bilgi sahibi değilmiş gibi hareket etmesini tanımlar.

Genellikle bir durumu geçiştirmek, sorumluluktan kaçınmak ya da bir çatışmadan uzak durmak amacıyla kullanılabilir. "Bilmezlikten gelmek," kişinin kendini rahatsız edici ya da zor bir durumdan koruma çabası olarak da değerlendirilebilir. Bu tutum, zaman zaman sosyal ilişkilerde, iş hayatında ya da kişisel yaşamda karşılaşılan zor durumlarla başa çıkma yöntemi olarak tercih edilebilir. Ancak, bilmezlikten gelme davranışı, uzun vadede güven kaybına yol açabilir ve ilişkilerde olumsuz sonuçlar doğurabilir.

BİLMEZLİKTEN GELMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Kadının çığlıklarını duymazdan, yediği dayakları bilmezden gelmiş bu insafsızlar..."