Bilmiyorsun bu b*ku git mektebinde oku deyimi ne anlama geliyor?

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Bilmiyorsun bu b*ku git mektebinde oku deyimi ne anlama geliyor?

Bilmiyorsun bu b*ku git mektebinde oku deyimi ne anlama gelir? Bilmiyorsun bu b*ku git mektebinde oku deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Bilmiyorsun bu b*ku git mektebinde oku deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; "Eğer bir konuda yeterince bilgi sahibi değilsen, boşuna çaba harcamak yerine önce öğrenmeye vakit ayır, sonra yeniden dene." anlamında kullanılan bir deyimdir.

Bu deyim, genellikle bir işi ya da konuyu bilmeden uğraşan, sonuç alamayan veya hatalar yapan kişilere hitaben söylenir. Öğrenmenin ve bilgi edinmenin önemini vurgulayan bir uyarı niteliğindedir. Kısaca, bir işi doğru yapabilmek için önce o işin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olmak gerektiğini anlatır.

BİLMİYORSUN BU B*KU GİT MEKTEBİNDE OKU DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Tekstile çalışmak için geldin farkında mısın, sana sıfırdan dikiş mi öğreteceğiz gerçekten? Madem bilmiyordun burada ne işin var kardeşim? Bilmiyorsun bu b*ku git mektebinde oku..."

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