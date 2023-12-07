Bilyoner 20. yılını kutladı

Şans oyunları sitesi olan Bilyoner, 20 yılını düzenlediği gala gecesiyle kutladı.

Barış Atakan KAYNAK: Haber Merkezi
Bilyoner 20. yılını kutladı

Bilyoner, sektördeki 20. yılını düzenlediği gala gecesinde kutladı. 6 Aralık Çarşamba akşamı Raffles Hotel İstanbul'da yapılan etkinliğe Hitay Holding ve Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay ile Bilyoner CEO’su Sencer Kutluğ ev sahipliği yaparken; spor, iş, sanat ve medya dünyasından çok sayıda isim bir araya geldi.

Gala gecesinin açılış konuşmasını yapan Hitay Holding ve Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay şunları söyledi: “20 yıl önce, Bilyoner'i kurarken aklımızda hayal gücümüzün ötesine geçen büyük hedefler vardı. Şimdi geldiğimiz noktada, Türkiye'nin önde gelen online spor şans oyunları şirketlerinden biri haline geldik. Bilyoner'in kuruluşundan bu yana, Türkiye'de birçok ilke imza attık. 5 milyonun üzerinde üyemizle sporda eğlencenin ilk adresi olduğumuzu gururla söyleyebilirim. Son dönemdeki başarılı projelerimiz de sektördeki öncülüğümüzü pekiştirdi; Galatasaray futbol ve basketbol takımlarına sponsor olduk. Anadolu Efes Spor Kulübü sponsorluğumuzu da keyifle sürdürüyoruz. Yapay zekâ tabanlı Bahis Fenomenimiz Bahista'yı hayata geçirdik.”

Hitay sözlerine, “Bilyoner ailesi olarak, büyümeye devam etmek, Türkiye ekonomisine ve değerli spor camiasına değer katmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” şeklinde devam etti. Bilyoner olarak hedeflerinin büyük olduğunu belirten Emin Hitay, “Heyecanla, tutkuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu gece, 20 yıl boyunca Bilyoner'in elde ettiği başarıları kutlarken, aynı zamanda Bilyoner’in hikâyesine de bir göz atacağız. Yakın zamanda Sevgili Serdar Kuzuloğlu ve Caner Eler ile bir araya geldik, keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bilyoner hikâyemizi ve 20 yıllık zaman dilimini konuştuk. Arkadaşlarımız da bu güzel buluşmayı belgeselleştirdi.” şeklinde devam etti.
Emin Hitay, sözlerini “Bilyoner'in 20. yılında Hitay Vakfı aracılığıyla 200 öğrencimize destek veriyoruz; ayrıca Teknolojide Kadın Derneği'nin "Teknolojide Yüz Lider Kadın” projesine destek vermekten de mutluluk duyuyoruz. 20. yılımız kutlu olsun; Bilyoner ile spor, eğlence ve başarı dolu nice 20 yıllara...''

Bilyoner CEO’su Sencer Kutluğ ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bilyoner'in 20. kuruluş yıldönümünü, aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılında kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bilyoner’in hem sektörümüz hem de teknoloji ve spor dünyası için özel bir yeri var. Çünkü; bundan tam 20 yıl önce Türkiye'de online spor şans oyunları sektörünün oluşumuna öncülük ettik. Aynı zamanda kullanıcılarımıza sunduğumuz yeniliklerle, dijital dönüşümü hızlandıran en köklü şirket olduk. Bilyoner, ilkleri gerçekleştirirken, aynı zamanda sektörümüzün kilometre taşlarını döşedi. Her şeyden önemlisi; paydaşlarımız ve milyonlarca kullanıcımızla birlikte büyüyen bir ekosistemin oluşmasına katkı sağladı. Bilyoner bu anlamda, çok önemsediğimiz ‘sorumlu bahis’ başta olmak üzere sektörümüze yön ve ilham veren bir kurum olmaya devam edecek. Geldiğimiz aşamada; uçtan uca hizmet ve çözümlerimizle sektörde bir güven ve teknoloji kurumu olarak konumlanıyoruz. Farklı branşlarda Türk sporunun gelişime katkı ve kaynak sağlayarak, spor dünyasıyla güçlü ortaklığımızı sürdürüyoruz.”

Bilyoner olarak, işlerini çok severek yaptıklarını, bu sevgi ve adanmışlığın da başarıyı beraberinde getirdiğini ifade eden Sencer Kutluğ, sözlerine şöyle devam etti: “Köklü geçmişimizden ilham alarak, gelecekte ulaşmak istediğimiz hedeflere odaklanıyoruz. 2023 yılında gösterdiğimiz performans ve büyüme daha büyük hedeflere doğru yol alma konusunda heyecanımızı artırıyor. Teknoloji gücümüz, benzersiz deneyimlerimiz ve uzman ekibimizle, fark yaratan yeniliklere imza atmaya, yeni yatırımlarla gelişmeye devam edeceğiz. Bilyoner’in 20 yıllık başarı hikâyesine katkı sağlayan; kullanıcılarımıza, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve yaptığımız çalışmaların sporseverlerle buluşmasına destek olan spor camiasına ve değerli medya mensuplarına çok teşekkür ederim. Bilyoner çatısı altında, spor ve eğlencenin buluştuğu nice 20 yıllar diliyorum.”

Gala gecesinde, Bilyoner 20. Yıl Belgeseli’nin tanıtımı da yapıldı. Gösterimin ardından Hitay Holding ve Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay'ın yanı sıra belgeselde de görüşleriyle yer alan Teknoloji Yazarı M. Serdar Kuzuloğlu ve Socrates Genel Yayın Yönetmeni Caner Eler Bilyoner’in sektöre kattığı değerleri, deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Kaan Sekban'ın Stand-Up Gösterisi ve ünlü sanatçı Şevval Sam'ın konseri ile keyifli anlar yaşandı. Gecede Bilyoner’in 20. Yılı anısına bir de pasta kesildi. Şevval Sam'ın anonsuyla sahneye gelen pastayı; Şevval Sam, Hitay Holding ve Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, Bilyoner CEO’su Sencer Kutluğ ve Intralot Yönetim Kurulu Üyesi Dimitri Kremmidas birlikte kesti.

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