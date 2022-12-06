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BİM markete yeni tehditler: Kardeşlerimiz haddini bildirecek

BİM CEO’su Galip Aytaç için "Bim'in CEO'su denen Cino" ifadelerini kullanan Aybimaş Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Ayan, "Kardeşlerimiz ona haddini bildirecektir. Biz de  Kırıkkale'de Aybimaş ailesi olarak BİM'lerin kapatılması için elimizden geleni yapacağız" dedi. 

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 16:38
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BİM CEO’su Galip Aytaç’a yeni tehditler: Kardeşlerimiz haddini bildirecek

BİM markete yeni tehditler: Kardeşlerimiz haddini bildirecek
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri sebebiyle BİM'le parti arasında başlayan gerilim devam ederken, BİM CEO’su Galip Aytaç’ı Kırıkkale'de yer alan Aybimaş Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Ayan da hedef aldı. 

Aybimaş  isimli marketler zincirinin Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Ayan'ın açıklamaları şu şekilde: 

"BİM’in cinosu adeta kudurmuş gibi devletimizin yöneticilerine karşı hakaret etmiştir. AYBİMAŞ ailesi olarak 25 yerel marketimizde yedi yüz elli kişiye iş istihdamı sağlayan yerli ve milli firmayız. Her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. Şehit kanlarıyla yoğrulmuş vatan topraklarımızda binlerde iş adamı yetişmiştir. Bunlar hiç bir zaman devletine başkaldırıp kafa tutmamıştır. Halkına hizmet edip devletine vergisini ödemiştir. Ancak bu ahlaksız bu densiz BİM’in cinosu öyle kudurmuş ki kendisinde bir kudret görüp haddini aşarak devletimize ve devlet büyüklerimize hakaret etmiştir.

BİM’in cinosunun bu hadsizliğine öyle bir cevap ile başlayacağız ki. Kırıkkale’mizden başlayarak tüm illerimizde bu harekât dalga dalga büyücek ve siz bu dalganın altında kalacaksınız. Nasıl ki denizler dalgalar ile pisliği kenara atıyorsa bizde sizi bu dalgalar ile kenara atacağız. Kırıkkale’mizde Aybimaş olarak başlattığımız bu proje ile BİM’lerde çalışan kardeşlerimizi halkımızı BİM’e tedarik işi yapan esnafımızı mağdur etmeyecektir.

"ŞEHRİMİZDE BULUNAN BİM'LERİ KAPATTIRACAĞIZ"

Şehrimizde bulunan BİM şubelerinde çalışan tüm kardeşlerimizi yarın itibariyle Aybimaş’a işe başlatacağız. Şehrimizin mahallerinde bulunan BİM marketlerinin faaliyetlerinin son bulması durumunda aynı gün aynı bölgeye Aybimaş marketi açacağız. Bölgemizde BİM’e yerel tedarik işi yapan firmaları mağdur etmeden tedarik işlerini Aybimaş’a yönlendireceğiz.

Elimizde bulunan ürünlerimize hiç bir fiyat artışı yapmayacağız. Marketlerimize girecek yeni ürünlerin fiyat artışının yapılmaması için üreticilerin ve tedarik zincirlerinin sıkı denetlenmesini bekliyoruz. Türk ticaret kanunu yeniden düzenlenip, market açmak için sınırlama getirilmelidir. Ticaret Odaları kısıtlama getirebilir. İlimizdeki ilgili müdürlükleri göreve çağırıyorum. Yerel meslektaşlarımızdan da destek bekliyorum. Diğer illerimizdeki yerli ve milli market sahibi esnaf kardeşlerimizin bu projemize destek vermelerini bekliyor hep birlikte devletimizin yanında olmayı davet ediyoruz. Zaman birlik olma zamanıdır savaşlar günümüzde tank ve tüfekle değil ekonomik silahlar ile yapılmaktadır. Bizim elimizde de güçlü silahlarımızın olduğunu devlet düşmanları bilmelidir."

 

 

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Taylan
6.12.2022 17:19
Yav he he....  
 
OYUN COOK BUNKARDA.
6.12.2022 17:16
3.kez aday olamayacak anayasaya göre, Lakin olağanüstü hale zemin hazırlanıyor gibi.dikkat etmek gerek.  
 
Deli doktoru
6.12.2022 17:16
Şu ülkede bir tane aklı selim insan olmaz mı??.Ülkenin siyasetinden midem bulanıyor..Biz nerde yanlış yaptık da başımıza bunları verdi..ALLAH’hım bizleri affet..Ülkemimin güzel ve iyi insanlarını koru  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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