BİM marketin deposuna ait açık alanda büyük yangın

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir zincir marketin geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu açık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KAYNAK: İHA
BİM marketin deposuna ait açık alanda büyük yangın

İHA'nın haberine göre; yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yangının ana binaya sıçrama riskinin önlenmiş olduğunu söyledi.

Alevler gökyüzünü kapladı

Yangın, Aslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir zincir marketin deposunda akşam saatlerinde meydana geldi. Depoya ait geri dönüşüm malzemeleri ve tahta paletlerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. Yangının çıkardığı yoğun duman gökyüzünü kapladı. Çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine Kartepe ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın 1 saatte kontrol altına alındı

İtfaiye ekipleri, teleskobik merdiven kullanarak yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Belediye Başkanı: “Yangının neyden çıktığına dair bir yorum yapmak çok kolay değil”

Yangın bölgesine gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini söyledi. Kocaman, “Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde Bim marketin deposunda büyük bir yangın ihbarı üzerine biz de olay yerine geldik. Gerçekten çok riskli bir yangın. İlgili birimlerin, Kocaeli Büyükşehirimize bağlı itfaiyeye birimlerinin hızlı müdahalesiyle söndürülmüş gibi gözüküyor. Depo atıklarının toplandığı alanda çıkan yangın, yetkili birimler tarafından söndürüldü. Yangın kontrol altına alındı, ana binaya sıçrama riski önlenmiş gözüküyor. Yangının neyden çıktığına dair henüz bir yorum yapmak çok kolay değil. Kamera kayıtlarından ve yetkili birimlerin yarın yapacağı inceleme neticesinde ortaya çıkacak” dedi.

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