BİM marketten şok görüntüler. Böcekli paketler tek tek toplatıldı. Bunların tamamını vatandaşa yedireceklerdi

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen denetimlerde, bir BİM market şubesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünler ve böceklenmiş pirinç paketleri tespit edildi.

Zabıta ekipleri, il merkezi ile Akçakale, Viranşehir, Birecik ve Hilvan ilçelerinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, sağlıksız koşullarda saklanan ve son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine el konuldu.

KİLOLARCA BOZUK ÜRÜN TESPİT EDİLDİ

Toplamda 1.500 kilogram pirinç, 650 kilogram reçel, 200 kilogram çikolata, 200 kilogram domates salçası, 100 kilogram bebek bisküvisi ve 100 kilogram çay olmak üzere binlerce paket gıda ürünü toplandı.

Bir BİM şubesinde, son kullanma tarihi geçmiş ürünler ve böceklenmiş pirinç paketleri kameralar tarafından kaydedildi. Bu ürünler, imha edilmek üzere zabıta ekiplerince toplandı. Denetimler sonucunda 12 işletmeye cezai işlem uygulanırken, hijyenik olmayan şartlarda depolama yapan işletmeler de uyarıldı.