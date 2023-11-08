BİM'den 3 ayda müthiş kâr. BİM bombayı patlattı. Kârı duyanlar inanamadı

ParaMedya.com'da yer alan bilgilere göre; BİM’in net kâr marjı bir önceki çeyrekteki yüzde 4,9’dan yüzde 5,2 seviyesine çıktı.

Söz konusu bu kâr beklenilenin üzerinde gerçekleşti. BİM 2023 yılının 3. çeyreğinde 3,84 milyar TL net dönem kârı elde etti. Söz konusu beklenti şirket kârının 3,12 milyar TL olarak gerçekleşmesi bekleniyordu.

BİM’in üçüncü çeyrek faiz ve vergi öncesi karı (FAVÖK) piyasa beklentisi olan 5,5 milyar TL’nin üstünde 6,67 milyar TL ve cirosu da yine beklenti olan 73,6 milyar TL’nin hafif üstünde 74,4 milyar TL olarak seyretti.

FAVÖK marjı üçüncü çeyrekte; yüzde 9’a yükselirken dokuz aylık dönemde yüzde 7,7 oldu. Yılın ilk 6 döneminde bu rakam yüzde 5’ti.

Şirketin satışları son çeyrekte yıllık yüzde 81 artarken son çeyrek satışları 74,4 milyar TL’ye ulaştı.

BİM'in dokuz aylık toplam cirosu 183,6 milyar TL’ye ulaştı. Geçen yılın dokuz aylık dönemine göre satışları yüzde 79 arttı. Toplam satışlar geçen yılın aynı çeyreğinde 41,1 milyar TL, bir önceki çeyrekte ise 57,8 milyar TL seviyesindeydi. Satışların yüzde 88.8’i BİM Türkiye’den gelirken, yüzde 5,6’i File, yüzde 4,7’i BİM Fas ve yüzde 0,9’u BİM Mısır’dan elde edildi.

Bu çeyrekte BİM 15,5 milyar TL brüt kâr elde ederken, çeyreksel ve yıllık bazda brüt kârını artırdı. Bu çeyrekte eçyreksel bazda brüt kâr marjı yüzde 18,5’dan yüzde 20,9’a yükseldi.

BEKLENTİLER REVİZE EDİLDİ

Şirket ayrıca 2023 yılı beklentilerinde revizyona gitti. Satış hedefi daha önce belirlenen yüzde 75 (artı veya eksi yüzde 5) hedefinden yaklaşık yüzde 80 büyüme hedefine yukarı yönlü revize edildi. Favök marjı yüzde 7-7,50 hedefinden yukarı yönlü yüzde 7,5- yüzde 8’e revize edildi. Yatırımların satışlara oranı ise yüzde 3,5 seviyesinden yüzde 3,2 seviyesine aşağı yönlü revize edildi.