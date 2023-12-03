Bin 700 yıllık mozaiklerde üç boyutlu desenler keşfedildi

Kayseri İncesu’daki çalışmalarda, bin 700 yıllık mozaiklerde üç boyutlu desenler keşfedildi

KAYNAK: İHA
Bin 700 yıllık mozaiklerde üç boyutlu desenler keşfedildi

Kayseri İncesu Örenşehir Mahallesi'ndeki İç Anadolu'nun en büyüğüne ulaşılan arkeolojik kazı çalışmalarında ortaya çıkartılan ve yaklaşık bin 700 yıl önce yapılan mozaikler, hayranlık uyandırıyor.

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650 metrekarelik alanda bulunan mozaiklerde üç boyutlu denilebilecek desenler bulunurken, hem Yunanca hem Latince yazıların olması da işçiliğin ne denli gelişmiş olduğunu ortaya koyuyor.

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İncesu ilçesi, Örenşehir Mahallesi Köy İçi mevkiinde büyükşehir belediyesinin desteği ve Kayseri Müze Müdürlüğü başkanlığındaki arkeolojik kazıda; 3. yüzyıldan sonra Roma ve Bizans döneminde kullanılan bir villanın zemin mozaikleri ortaya çıkartılıyor.

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Şuana kadar büyük bir titizlikle 650 metrekarelik alanda zemin mozaikleri ortaya çıkartılırken, mozaikler hakkında bilgiler veren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Can Erpek; alanın dönemin üst düzey bir yöneticisinin konutu olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

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