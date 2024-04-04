‘Bin aydan daha hayırlı’ Kadir Gecesi yarın

Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olarak tanımlanan ve yarın kutlanacak olan özel bir gecedir. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bu gece, İslam’da “Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece” olarak kabul edilir.

Kur’an-ı Kerim’de Kadir Gecesi şöyle tarif edilir: "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."

Peygamber Efendimiz, Ramazan gecelerini ibadetle geçirerek Kadir Gecesi’ni aramıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Fatih Mehmet Aydın, Kadir Gecesi’nin öneminin Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olmasından kaynaklandığını belirtmiştir. Hazreti Muhammed, Kadir Gecesi’nde inanarak dua eden ve ibadet edenlerin geçmiş günahlarının affedileceğini belirtmiştir.

Kadir Gecesi’nin kesin olarak Ramazan’ın 27. gecesi olmadığını vurgulayan Aydın, “Kadir Gecesi’nin Ramazan ayının hangi gecesi olduğu Peygamber Efendimiz tarafından bile bilinmemekte ve aranmaktadır. Peygamberimiz, Kadir Gecesi’ni ilk önce Ramazan’ın ilk 10 gününde, sonra orta 10 gününde, sonra son 10 gününde aramıştır. Peygamberimiz de Ramazan gecelerini ibadetle geçirerek Kadir Gecesi’ni aramış ve her gecenin ihya edilmesine özen göstermiştir.” demiştir.

Müslümanların Kadir Gecesi’nde tövbe etmesi, namaz kılması, dua etmesi ve Kur’an okumasının toplumsal ve bireysel huzur için önemli olduğunu dile getiren Aydın, “Müslümanların önemli gün ve gecelerde birbirlerine dua etmesi ve Allah’a yakarması gerekmektedir. Zor bir zamandan geçiyoruz. Başta Gazze olmak üzere dünyanın birçok yerinde Müslümanlar sıkıntılar içerisinde. Şu an Gazze’de insanlar su bulamaz hale geldi. Ondan dolayı Ramazan ayında Allah’a sözlü olarak dua etmenin yanında bir de fiilli olarak Gazzeli Müslümanları desteklememiz, onlara en azından vereceğiniz sadaka, zekat ve fitrelerle yardım etmemiz ve bunları oralara göndermek için her türlü çabayı sarf etmemiz gerekmektedir.” demiştir.