Bin dereden su getirmek deyimi ne anlama geliyor?

Bin dereden su getirmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin istediğini elde etmek veya bir durumu lehine çevirmek için, genellikle uzun ve karmaşık yollarla çeşitli bahaneler ve gerekçeler öne sürmesini tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Bu deyim, bir kişinin aslında basit bir durumu karmaşıklaştırarak karşısındakini ikna etmeye ya da yanıltmaya çalıştığını ifade eder. Kişinin aldatıcı sözlerle karşısındakini oyalamaya ya da kandırmaya yönelik çabalarını tanımlar. Kısacası, zorlayıcı ve çoğunlukla gereksiz detaylarla konuyu dolandırarak asıl amacını gizlemeye çalışmaktır.

BİN DEREDEN SU GETİRMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Şu ödevi yapmamak için resmen bin dereden su getirmedin yahu."