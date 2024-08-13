Bin dereden su getirmek deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Bin dereden su getirmek deyimi ne anlama geliyor?

Bin dereden su getirmek deyimi ne anlama gelir? Bin dereden su getirmek deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Bin dereden su getirmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin istediğini elde etmek veya bir durumu lehine çevirmek için, genellikle uzun ve karmaşık yollarla çeşitli bahaneler ve gerekçeler öne sürmesini tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Bu deyim, bir kişinin aslında basit bir durumu karmaşıklaştırarak karşısındakini ikna etmeye ya da yanıltmaya çalıştığını ifade eder. Kişinin aldatıcı sözlerle karşısındakini oyalamaya ya da kandırmaya yönelik çabalarını tanımlar. Kısacası, zorlayıcı ve çoğunlukla gereksiz detaylarla konuyu dolandırarak asıl amacını gizlemeye çalışmaktır.

BİN DEREDEN SU GETİRMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Şu ödevi yapmamak için resmen bin dereden su getirmedin yahu."

Son Haberler
İndirim yapan bakkal neredeyse canından oluyordu Kafasına tüp attı Yaşam
İndirim yapan bakkal neredeyse canından oluyordu Kafasına tüp attı
Evini arabasını yakıp intihar etmek istedi Gündem
Evini arabasını yakıp intihar etmek istedi
Sakarya’da eliyle 6 kiloluk levrek yakaladı Yerel Haberler
Sakarya’da eliyle 6 kiloluk levrek yakaladı
Bu sene kış gelmeyecek mi diyenler dikkat! Bu hafta boyunca... Gündem
Bu sene kış gelmeyecek mi diyenler dikkat! Bu hafta boyunca...
Arda Güler küçük dilini yutturdu Spor
Arda Güler küçük dilini yutturdu
Yedi ayın ardından bir ilk. TÜİK açıkladı Ekonomi
Yedi ayın ardından bir ilk. TÜİK açıkladı
İran’dan Avrupa’ya rest Dünya
İran’dan Avrupa’ya rest