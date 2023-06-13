Bin dönüm buğday tarlası küle döndü

Yangın Diyarbakır Bismil ilçesinde bulunan Hanpazarı ve Horozlu Mahalleleri arasında yer alan buğday tarlasında çıktı. İlk belirlemelere elektrik direğindeki tellerden çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle yaklaşık bin dönümlük alana yayıldı. Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çiftçilerin onlarca traktörüne takılan pulluklar aracılığıyla söndürüldü.

Yaklaşık bir saat içerisinde bin dönümlük buğday tarlası kül olurken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.