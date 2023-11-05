Bin ölçüp bir biçmeli atasözünün anlamı nedir?

Bin ölçüp bir biçmeli atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey, Türk Dil Kurumuna göre Bin Ölçüp Bir Biçmeli; “yapmaya karar verilen bir işin daha önceden her yönüyle düşünülmeli ve daha sonra işe başlanmalıdır” manasına gelen bir söz.

Yapılan iş ister kolay olsun ister zor, mutlaka bütün ayrıntılarıyla önceden düşünülmelidir.

Konuyla ilgili gerekli araştırma ve hesaplama yapıldıktan sonra o işe başlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki; sonuçtan memnun olunmayacak bir netice çıktığında, hissedilen pişmanlık fayda sağlamaz.

BİN ÖLÇÜP BİR BİÇMELİ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

İşyeri ile ev arasındaki mesafe çok uzak, bu işe girmeden önce bin ölçüp bir biçmeli.