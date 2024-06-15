Bin TL'lik baklavayı 200 TL'ye satıyorlar. Kavurucu sıcakta ucuz baklava kuyruğu

Ramazan Bayramı'na bir gün kala evlerine tatlı almak isteyenler fiyat araştırmasına başladı. İstanbul'un bir çok tatlıcısında fıstıklı baklavanın kilosu 1130 TL, cevizli baklavanın da 960 TL'ye satıldığını bilen İstanbul'u Cevizli baklavanın kilosu 110 lira, fıstıklı baklavanın kilosu ise 210 liraya satıldığı Şirinevler'deki tatlıcıya akın etti.

Kavurucu sıcak altında tatlı alabilmek için saatlerce bekleyen vatandaşlar güneşten korunmaları için tatlıcıda çalışanların dağıttığı karton kutuları başlarına koyarak korunmaya çalıştı.

"SÜRÜMDEN KAZANIYORUZ"

Ucuz baklava almak için bekleyen Güngör Seven, “Fiyatı çok ucuz. 4 kiloya kadar alacağım" dedi.

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş "Başka yerden 1 kilo alacağıma buradan 5 kilo alacağım. Kuyrukta bekliyorum ama karım çok büyük. Tadı da güzel. Geçen yılda buradan aldım. Ailece memnum kaldık" diye konuştu.

Her sene baklavasını buradan aldığını söyleyen Cemal Kaya, “Ucuz baklava almak için geldik. Her bayramda geliyorum, fiyatı uygun. Geçen sene fiyatı 85 TL'ydi şimdiki fiyatını bilmiyorum. Bahçelievler'den geliyorum, bayram için 3 kilo alacağım” diye konuştu.

Vatandaşların baklavaları beğenmesinden mutlu olduklarını söyleyen işletme müdürü Adil İpekli, “Biz hem piyasadan uygun olduğu için hem de kalitemizi bozmadığımız için talep görüyoruz. Sirkülasyondan kazanç elde ediyoruz. Çok az kar marjlarıyla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.