Bin yıl önce inşa edilen camii zamana meydan okuyor

Erzurum Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesinde bin yıl önce inşa edilen Taş Camii zamana meydan okuyor.

Bin yıl önce inşa edilen camii zamana meydan okuyor

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Editör: İsa Karaarslan

Erzurum Tortum ilçesi Bağbaşı Mahallesinde 976 ile 1001 yılları arasında inşa edildiği düşünülen Taş Camii, üzerinden geçen bin yıllık tarihe rağmen hala ayakta.

İnşa edildiği tarihte kilise olarak kullanılan, 19. Yüzyıldan sonra ise camiye çevrilen Taş Camii, etrafındaki doğal güzelliklerle turistlerinde yoğun ilgisini çekiyor.

Bagratlı III. David tarafından kilise olarak inşa edilen yapının eski ismi Meryem Ana ya da Haho Kilisesi olduğu biliniyor. Camiinin üzerinde inşa edildiği tarihe ait aslan, boğa, kartal ve grifon kabartmaları mevcut.

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YURT DIŞINDAN TURİSTLERİNDE İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Camii görevlisi Ömer Faruk Umut, tarihi esertin hem bir ibadethane, hem de kültürel bir eser olma özelliğini taşıdığını belirtirken: “Burada ziyaretçilere benzersiz bir tarih ve sanat deneyimi sunuyor” dedi.

Tarihi eser bazilika ile kapalı Yunan haçı planının birleştirilmesiyle oluşturulmuş.

Yapının iç mekan duvarları İncil'den alınan sahneler ve Hz. İsa ile Meryem'i tasvir eden fresklerle süslenmiş.

Kilisenin apsis bölümünün üzerinin kule şeklinde yükselirken, tarihi eserin içine yuvarlak kemerli bir kapıdan giriliyor.

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