Bina alev alev yanarken fosur fosur sigara içti! Bu kadarına da pes dedirtti

Gaziosmanpaşa’nın Yıldıztabya Mahallesi’nde saat 10.00 sıralarında bir binanın çatısında yangın meydana geldi.

İddiaya göre sokak üzerindeki bir binanın çatısında işçiler, tadilat yaptığı esnada kimyasal ilacın ufak çaplı patlaması sonucu yangın çıktı. Hızla çatıdan inen işçiler, büyük panik yaşadı. Vatandaşlar, kısa sürede büyüyen yangını itfaiye ekiplerine bildirirken, olay yerine gelen çok sayıda ekipler, yaklaşık yarım saat süren müdahale sonucu yangın kontrol altına aldı.

Çatının alev alev yandığı ve müdahale edildiği anlar ise kameralara yansıdı.

Öte yandan, sokağa dökülen mahalleli ise büyük panik yaşarken, yangın sırasında bitişikteki binanın balkonunu çıkan adamın hiçbir şey olmamış gibi sigara içmesi “pes” dedirtti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.