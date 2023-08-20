Bina çöktü. Enkaz altında kalan kepçe operatörü öldü

Gaziantep'de depremde hasar göre bina yıkım sırasında çöktü. Enkazın altında kalan kepçenin operatörü kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, 42 yaşındaki Şahin Boz'un cansız bedenine ulaştı.

KAYNAK: İHA
Bina çöktü. Enkaz altında kalan kepçe operatörü öldü

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesinde 5 katlı binanın yıkımı esnasında enkaz altında kalan 42 yaşındaki kepçe operatörü Şahin Boz'un cansız bedenine ulaşıldı. Binanın kepçenin üzerine yıkılmasının ardından kurtarma ekipleri enkazı kazıp, kepçe operatörüne ulaşmaya çalıştı. Ancak çalışmanın sonunda kepçe operatörü Şahin Boz'un cansız bedenine ulaşabildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep’te hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ederken, Binevler Mahallesinde bulunan ve depremlerde ağır hasar alan 5 katlı 23 Nisan apartmanın yıkım çalışmaları esnasında aniden çöktü. Yıkım çalışması yapan 42 yaşındaki kepçe operatörü Şahin Boz ise enkaz altında kaldı. Enkazda kalan kepçe operatörü yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından ölü olarak enkazdan çıkartıldı.

kepce-amananuttkk.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Son Haberler
Ünlü ekonomistten 'yarın sıkı durun' paylaşımı. Flaş KKM kararını böyle değerlendirdi Ekonomi
Ünlü ekonomistten 'yarın sıkı durun' paylaşımı. Flaş KKM kararını böyle değerlendirdi
Yunanistan sınırında 2'si FETÖ üyesi, 3 kişi yakalandı Güncel
Yunanistan sınırında 2'si FETÖ üyesi, 3 kişi yakalandı
Acısı içine / yüreğine işlemek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Acısı içine / yüreğine işlemek deyimi ne anlama geliyor?
İran'da tutuklu gazeteci Samimi 6 yıl hapse mahkum edildi Dünya
İran'da tutuklu gazeteci Samimi 6 yıl hapse mahkum edildi
Adanaspor Lukaku'nun kardeşini transfer etti Spor
Adanaspor Lukaku'nun kardeşini transfer etti
Saç dökülmesi yaşayanlar dikkat! Kel kalmak istemiyorsanız bu içeceklerden uzak durun Sağlık
Saç dökülmesi yaşayanlar dikkat! Kel kalmak istemiyorsanız bu içeceklerden uzak durun
UEFA Dinamo Zagreb'e cezayı kesti Spor
UEFA Dinamo Zagreb'e cezayı kesti