Bina çöktü. Enkaz altında kalan kepçe operatörü öldü

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesinde 5 katlı binanın yıkımı esnasında enkaz altında kalan 42 yaşındaki kepçe operatörü Şahin Boz'un cansız bedenine ulaşıldı. Binanın kepçenin üzerine yıkılmasının ardından kurtarma ekipleri enkazı kazıp, kepçe operatörüne ulaşmaya çalıştı. Ancak çalışmanın sonunda kepçe operatörü Şahin Boz'un cansız bedenine ulaşabildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep’te hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ederken, Binevler Mahallesinde bulunan ve depremlerde ağır hasar alan 5 katlı 23 Nisan apartmanın yıkım çalışmaları esnasında aniden çöktü. Yıkım çalışması yapan 42 yaşındaki kepçe operatörü Şahin Boz ise enkaz altında kaldı. Enkazda kalan kepçe operatörü yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından ölü olarak enkazdan çıkartıldı.