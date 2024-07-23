Bina inşaatı nedeniyle yol göçtü

Kaynak: İHA
Bina inşaatı nedeniyle yol göçtü

Bursa’da yapımı devam eden inşaat nedeniyle yolda göçük meydana geldi. Meydana gelen göçük nedeniyle işlek cadde trafiğe kapatıldı.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yapımına devam eden konut inşaatı nedeniyle yolda göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle Güzelyalı’dan Bursa’ya giden vatandaşların sıklıkla kullandığı yol trafiğe kapatıldı. Konut inşaatını yapan firma yoldaki çökmeyi durdurmak için fore kazık çakmaya başladı.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yapımı devam eden bir konut projesi, ana yolda çatlaklar oluşturdu. Yolun bir kısmı çökme tehlikesi ile karşı karşıya kalırken, en işlek cadde trafiğe kapatıldı.

Dörtçelik Caddesi'nin trafiğe kapatılması sebebiyle Güzelyalı'da hafta sonu trafik çilesi yaşandığını belirten vatandaşlar, tedbir amaçlı çalışmaların hızlandırılmasını istediler.

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