Binali Yıldırım Tuzla'da oy kullandı

AKP Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oy kullanmak üzere Tuzla'da bulunan Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul ve Ortaokulu'na geldi. Yıldırım, oy kullandığı okulun bahçesinde açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım Tuzla'da oy kullandı

AKP Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oy kullanmak üzere eşi Semiha Yıldırım ve torunu Erhan Yıldırım ile birlikte Tuzla'da bulunan Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul ve Ortaokulu'na geldi. Yıldırım saat 12.00 sıralarında geldiği okulda, 1055 no'lu sandıkta görevlilere kimlik belgelerini ibraz ederek oyunu kullandı. Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım da aynı sandıkta oyunu kullandı.

Açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, "Biliyorsunuz, ilk seçimi 14 Mayıs günü yaptık. Meclisi ve milletvekillerini seçtik. Millet İttifakı olarak 323 milletvekiliyle mecliste çoğunluğu sağladık. Ancak Cumhurbaşkanlığında biraz eksiğimiz kaldı. Bugün salt çoğunluk gerektiği için Cumhurbaşkanlığı seçimi tekrarlanıyor. Hayırlı uğurlu olur, memleketimiz ve milletimiz için. Ülkenin ihtiyacı olan güvendir, istikrardır, tecrübedir. İnşallah bu seçim sonucu Türkiye Yüzyılına emin adımlarla liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile beraber millet olarak girmiş olacağız. Seçimlerin ülkemize, milletimize ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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