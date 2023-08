Sıfır yapılan binaya 2 yılda çürük raporu verdiler

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 katlı binada oluşan çatlaklar, ev sahiplerinin kabusu oldu. Her akşam binadan çatırdama sesi geldiğini, bu nedenle bazılarının taşınmak zorunda kaldığını söyleyen ev sahipleri, gidecek yerleri olmadığı için korku içinde yaşamaya çalıştıklarını anlattı. Müteahhitten şikayetçi olan ev sahiplerinden Merve Sümer, "Bu apartmanda 3 çocuğumla birlikte mezara girmek istemiyorum" diyerek yardım istedi. Müteahhit Ali Deniz ise "Çatlaklarla ilgili ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Benim binam sağlam" dedi.



Serik'e bağlı Kökez Mahallesi'nde 9 dairelik, 2 katlı, 5 yıllık binada oturan çoğunluğu turizm çalışanı ev sahipleri, yaklaşık 1 yıl önce evlerinde çatlaklar oluştuğunu fark etti. Dairelerin muhtelif yerlerindeki duvarlarda ortaya çıkan çatlaklar her geçen gün artarak, ev sahiplerinin kabusu oldu. Yaşanan olayın ardından iki daire sahibi evinden taşındı. Yüksek kiralar nedeniyle taşınamayanlar her an bina çökecek korkusu yaşarken, müteahhitten şikayetçi oldu. Sorunlarına çözüm bulamadıklarını anlatan ev sahipleri, yetkililerden yardım istedi.



'BİNA SAĞLAM DEĞİL ÇÜRÜK RAPORU VERİLDİ'



Apartmanın giriş katında yaşayan Merve Sümer, "Yaklaşık 3 yıl önce müteahhidin kendisinden evi satın aldım. Son durumu bu şekilde. Duvarlardaki çatlakların içerisine elimiz giriyor. Beton ve sıvalar kırılıp dökülüyor. Bina sağlam değil zaten çürük raporu verildi. Kimse bize yer göstermiyor. Gece saat 03.00'te yine bir gürültü ile uyandık. Evin birçok yerini kullanamıyoruz. Müteahhit kaçıyor. Madem bu binaya adını verdi, binaya 'sağlamlığından eminim' diyor o zaman gelsin kendisi otursun. Binada 5 santim oynama var. Her geçen gün de artıyor. Evimin yerinden memnunum ama bu şekilde olduğu için binamı terk etmek zorundayım. Gidecek hiçbir yerim yok. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.



'BU BİNAYA ÇOCUKLARIMIN RIZKINI VERDİM'

Yan komşusunun evini terk etmek zorunda kaldığını anlatan Merve Sümer, "Ben de gitmek istiyorum. Apartmanda yaklaşık 10 küçük çocuk var. Binanın ne olacağının garantisi yok. Benim de 3 çocuğum var. Bu şekilde yaşamak istemiyoruz. Eşyalarım toplu şekilde, taşınmak için yardım bekliyorum. Müteahhidin gelmesini istiyorum. Bu binaya nasıl imza attı? İncelemeden mi yapıldı? Malzemeden mi çalındı? Arsamı sattım, geldim burayı aldım. Müteahhit beni tehdit ediyor. Bu sıkıntımızı gidersinler, 3 gün sonra kış gelecek. 3 çocuğumla ben nereye sığınacağım? Yeni yaptığı inşaatlardan 2 dairenin parası ile bu binayı yıkıp, yeniden yapabilir. Belediyeye gideceğiz. Savcılığa tekrar gideceğim. Hiç olmadı Ankara'ya gideceğim. Ben bu binaya çocuklarımın rızkını verdim. Haram para vermedim. Hala bu binaya 50 bin lira borcum var. 3 çocuğum var. Bu apartmanda 3 çocuğumla birlikte mezara girmek istemiyorum. Çocuklarım için evi aldım. Kiradan kurtulmak için evi aldım. Keşke almasaydım. Bu müteahhidin güzel evler yaptığını duyduğum için satın aldım ama gerçekten sağlam bina yapmadığını diğer yaptığı yerlerden de öğrendim. Bize bir an önce yardım etmesini ya da evini geri almasını istiyorum" diye konuştu.

'ÖLDÜKTEN SONRA MI MÜTEAHHİDE İŞLEM YAPILACAK?'



2 ay önce gerekli mercilere şikayetlerde bulunduklarını kaydeden Merve Sümer, şöyle devam etti:

"Adli tatil olduğu için şu anda hiçbir şey yapılmıyor. Bu bina çöküp biz öldükten, çocuklarımız öldükten sonra mı müteahhide işlem yapılacak? Müteahhit tatil yapıyor. Biz burada sıkıntı çekerken o tatil yapıyor. Çoluk çocuğu ile eğleniyor. Bizim çocuklarımız neden eğlenemiyor? Çocuklarım parmaklarını yarıklara sokuyor. Ben bir an önce müteahhidin tutuklanmasını, yetkililerin gelip bakmasını ve tahliye edilmesini istiyorum. Bizim ve kimsenin gidecek yeri yok. Bizim kiraya çıkmak gibi bir lüksümüz yok. Ben kesinlikle bu binada ölmek istemiyorum."



'ÇOCUKLARIM KORKARAK YAŞIYOR'



Apartman sakinlerinden 5 yıldızlı bir otelde şoför olarak çalışan Fatih Işık, "Bu apartmanda 9 dairede aileler yaşamakta. Her dairede 2- 3 çocuk var. Çatlaklardan dolayı komşumuzun biri yeni taşındı. Hepimizin çocukları korkuyor. Çocuklarım 2- 3 yaşında, onlar da korkarak yaşıyor bu evde. Müteahhit artık telefonlarımıza bile bakmamaya başladı. Eve kontrole gelen mühendisler, müteahhit hatalarından bahsediyor. Zemindeki sıvılaşmadan bahsediyorlar. Hatanın müteahhitten geldiğini biliyorlar. Ama o kendi üzerine almıyor. Bize yardımcı olmuyor. Biz kendisinden şikayetçiyiz. 11 ilimizde yeni bir deprem atlattık. Çok büyük yıkım oldu. Burada küçük bir deprem olsa biz sarsıntı ile uyanıyoruz. Devletimizin yanımızda olmasını bekliyoruz" dedi. Apartman sakini turizmci Hakan Yılmaz da "Bu evi 2018'de satın aldım. Evde çatlaklar başladı. Müteahhide söyledim gelip yaptı ama çatlaklar tekrar başladı. Müteahhitten şikayetçiyim" diye konuştu.



'NE GEREKİYORSA YAPALIM' DEDİM, KABUL ETMEDİLER'

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı müteahhit Ali Deniz ise "Serik'te müteahhitlik yapıyorum. 5 yıl önce yaptım binayı. İskanımı aldım, yapı denetimden gerekli işlemlerim yapıldı. Herhangi bir problemi yok. Özellikle zemin katta çatlaklar var. Ben kendilerine 'Ne gerekiyorsa yapalım, yardımcı olalım' dedim, kabul etmediler. Yasal işlem başlattılar. Yasal işlemin sonucunu bekliyoruz. Ben yine de ister onlar bulsun, isterse benim bulacağım bir usta aracılığıyla çatlaklarla ilgili ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Benim binam sağlam" dedi.