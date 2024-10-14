'Binbir surat' kız hırsızlar Adana polisinden kaçamadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
'Binbir surat' kız hırsızlar Adana polisinden kaçamadı

Adana'nın Kozan ilçesinde, apartmanlara dilenci kılığında girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen iki kız yakalanarak tutuklandı.

Cumhuriyet, Karacaoğlan ve Şevkiye mahallelerinde gerçekleşen olaylarda, güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelileri tespit ederek arama çalışmalarına başladı.

Yakalanan şüpheliler Z.Ç. ve S.Ç., Adana polisi tarafından Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi¹. Bu genç kızların, hırsızlık yaparken sürekli kılık değiştirdikleri ve bu nedenle "binbir surat" olarak adlandırıldıkları öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandı.

Bu olay, güvenlik kameralarının ve vatandaşların dikkatli olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

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