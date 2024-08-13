Bindiği dalı kesmek deyimi ne anlama geliyor?

Bindiği dalı kesmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Kişinin kendisine fayda sağlayan veya hayatını kolaylaştıran bir unsuru ortadan kaldırarak, farkında olmadan kendisine zarar vermesi anlamında kullanılır.

Bu durum, bir insanın kendi çıkarlarına aykırı hareket ettiği, dolayısıyla kendi kendine zarar verdiği bir durumu ifade eder. Örneğin, bir iş yerinde çalışan birinin, mevcut işini kaybetmesine yol açacak bir davranışta bulunması bu deyime örnek olarak verilebilir. Kısacası, bu deyim, kısa vadede bir rahatlama sağlasa da uzun vadede kişinin kendisi için olumsuz sonuçlar doğuracak bir eylemi tanımlar.

BİNDİĞİ DALI KESMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu kızı işten kovarak bindiğin dalı kestin biliyorsun değil mi?"