Bingöl ’Bir Anadolu Şenliği’nde Aydilge’den Gazze’ye destek masajı

Bingöl Belediye Otopark Alanı’nda binlerce hayranıyla bir araya gelen Aydilge, konserinde Filistin’e ithafen "Yalnızlık Masalı" şarkısını seslendirdi.

Sanatçı, "Sadece eğlenmek ve keyiflenmek için müzik yapmıyoruz. Bazen üzüntülerimizi, acılarımızı paylaşmak, anlatamadıklarımızı anlatmak için müzik bizim şifamız oluyor. Bu akşam da sizlerle, dünyada yapayalnız bırakılmış, acıları görünmeyen sevgili Filistinli kardeşlerimiz için bu şarkıyı söylemek istiyorum" dedi.

Konserine Filistin atkısıyla devam eden Aydilge, "Filistinli kardeşlerimize dualarımızı ve iyi dileklerimizi hep birlikte gönderelim" diyerek şarkısını binlerce Bingöllü ile Gazze için seslendirdi.