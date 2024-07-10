Bingöl ve Osmaniye’ye coğrafi işaret tescil

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bugüne iki güzel haberle başlıyoruz. AB'den coğrafi işaret tescili alan Bingöl balı ve Osmaniye yer fıstığı ile tescilli ürün sayımız 23'e ulaştı. Paydaş kurumlarımızla birlikte çalışarak coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısını artırmaya ve bu ürünleri uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "yerel kalkınma hamlesi" etiketiyle, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünlerine Osmaniye yer fıstığı ve Bingöl balının da eklendiğini belirtti. Kacır, "Yerel değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı ve AB'den tescil alan 23 ürünü listeledi.

Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünleri şunlar:

Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Kahramanmaraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı ve Bingöl balı.