Bingöl’de aranan 20 şüpheli yakalandı

Bingöl'de emniyet ve jandarma ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 24-30 Aralık tarihinde yapılan çalışmalarda 215 gram esrar maddesi 1,48 gram Metamfetamin ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınırken 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, 9 adet fişek, 132 bin 600 adet boş makaron, 64 bin 700 adet dolu makaron, 16 kilo kıyılmış tütünün ele geçirildi bildirildi. 79'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 55 bin 47 şahıs sorgulanırken aranan 213 şahıs tespit edildi. Bunlardan 13'ü gözaltına alındı, 2'si tutuklandı. Son bir hafta içerisinde 9 bin 426 aracın denetlendiği, 682 araca cezai işlem uygulandığı ve 17 aracın ise trafikten men edildiği aktarıldı.

Ayrıca aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda ise haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle arama kaydı bulunan 8, ifadeye yönelik arama kaydı bulunan 12 olmak üzere toplamda 20 firari yakalandı.

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