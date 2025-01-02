Bingöl’de ele geçirildi: İmha edilmek üzere el konuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bingöl’de ele geçirildi: İmha edilmek üzere el konuldu

Bingöl’ün Solhan ilçesinde jandarma, yol kontrolünde bir araçta yaptıkları aramada hijyen kurallarına uymayan iç bağırsak ve ciğer ele geçirdi. Jandarma ele geçirdiği sakatatları imha edilmek üzere ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teslim etti.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde jandarma ekiplerince gıda ve hijyen kurallarına aykırı olarak taşınan 150 kilogram iç bağırsak ile 50 kilogram ciğer ele geçirildi.

Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şeref yol kontrol noktasında icra edilen denetim faaliyetlerinde şüpheli bir araçta yapılan kontrolde gıda ve hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı tespit edilen 150 kilogram iç bağırsak ve 50 kilogram ciğer ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, idari işlem başlatılması için Solhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Bingöl’de ele geçirildi: İmha edilmek üzere el konuldu

Bingöl’de ele geçirildi: İmha edilmek üzere el konuldu

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